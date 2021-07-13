«Абсолютно плевал на жизнь»: водитель пассажирского автобуса устроил опасный аттракцион на дороге в Приморье

Водитель рейсового автобуса выскочил на «встречку», когда там неслись машины. Фото: Социальные сети

Лететь со скоростью света – это не руководство к действию для водителей, особенно тех, кто перевозит людей. Поездка из Кневичей едва не обернулась для пассажиров междугороднего автобуса серьезным происшествием. Водитель решил обогнать фуру, несмотря на то, что по встречной полосе неслись машины. «Комсомольская правда-Владивосток» обратилась в транспортную компанию, чтобы выяснить детали опасной ситуации, произошедшей на дороге края 9 июля.

Пятничная поездка пассажиров автобуса транспортной компании «Приморье» начиналась, как всегда: дать на проверку билеты, уложить багаж, усесться поудобней. И, казалось бы, как можно сделать из обычной перевозки людей по маршруту целый аттракцион, но у водителя междугороднего автобуса 936 (Владивосток – Артем) это получилось. В 14:34 по местному времени на участке трассы Кневичи – Кролевцы автобусник, как выразились приморцы, абсолютно плевал на жизнь пассажиров и выскочил на большой скорости на встречную полосу, чтобы обогнать фуру.

В это же время по той самой встречной полосе ехала машина. Автолюбитель, которому явно не хотелось оказаться с автобусом в минимальной близости, яростно посигналил водителю и резко ушел в правую сторону, на обочину.

Столкновения двум водителям избежать удалось, а вот обнародования этой ситуации – нет. Приморец решил поделиться с земляками записью с видеорегистратора.

Увиденное возмутило жителей Приморья. Мнения комментаторов разделились: кто-то обвиняет водителя автобуса, мол, сотрудники в транспортных компаниях должны быть ответственнее, а другие пользователи Инстаграма, где и было опубликовано видео, посчитали виноватым автолюбителя – мог бы сбросить скорость.

И по факту, обе стороны правы, но с компании есть спрос. Поэтому корреспондент «Комсомолки» обратился в АТП «Приморье» за разъяснением ситуации.

– По данному инциденту будет проведена служебная проверка, по результатам которой водитель будет отстранен от работы на пассажирских перевозках, – оперативно отреагировали в компании.

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