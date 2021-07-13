«Нормально так качнуло»: на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6

Сила толчков дошла до 4 баллов. Фото: Борис КОКУРИН

На Камчатке зарегистрировано землетрясение магнитудой 6. Сейсмологи сайта службы срочных донесений города Обнинска отмечают, что это произошло днем 13 июля.

Землетрясение магнитудой 6 произошло в 14:28 по местному времени, 13 июля. Эпицентр сейсмособытия находился в 136 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг – на глубине 33 километров.

Сила подземных толчков дошла до 4 баллов.

Местные жители в социальных сетях написали, что они ощутили толчки: «Покачало 4 км, сначала помедленнее, а потом толчок сильнее», «КП, прям так хорошенько и долго, аж запереживала», «5 км ощутимо», «Авангард нормально так качнуло».

Однако население не паникует, звонки в ЕДДС и экстренные службы региона не поступали. Осмотр спасателями социально-значимых объектов и зданий повреждений не выявил.

Отметим, что также во вторник было отмечено еще одно землетрясение, на этот раз в 154 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его магнитуда составила 4,9, однако жители не ощутили толчков.

Кроме того, 10 июня у берегов Камчатки зарегистрировано землетрясение. Его магнитуда составила всего 4,4, однако тогда регион трясло несколько дней.