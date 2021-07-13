Скрипящее весло и огонек Гэтсби: как фотографы из Владивостока снимали недоступный маяк

Маяк Басаргина прекрасен при любой погоде. Фото: Илья ПАЛИЕНКО, @kraizemli.ru

Мыс Басаргина и одноименный маяк – один из самых узнаваемых символов Владивостока и при этом один из самых недоступных. Полуостров занят военными, пройти по суше просто так нельзя, а попытки подойти с моря – если у вас нет надежного плавсредства – таят множество опасностей.

Но ведь хочется! Так подумали трое фотографов – Илья, Антон и Иван – и поставили цель сделать красивые фотографии маяка на мысе Басаргина любой ценой. Они отправились туда на закате, ближе к ночи. Морем. С приключениями. Зато теперь мы можем наслаждаться результатом – красивыми фото.

– Добирались на лодке. Весельной. Греб Иван, поэтому, наверное, и не замерз. Мы с Антоном воду вычерпывали. У кекур волна была, чуть назад не развернулись, но «капитан» решил грести в обход. Правильное решение! – рассказывает Илья. Кстати, воду выгребали половинкой пластиковой бутылки, да ластой. – А еще у лодки скрипело весло. Ой как скрипело. И гребец в белой футболке. В общем «без палева» шли и вообще не смешно было: гребем в темноте, скрипим на весь залив, волна, полный ящик фотоаппаратов. А фотать-то хочется!

Над маяком рассыпались звезды. Фото: Антон КОМЛЕВ, @komlev.av

Утром этого дня владивостокскую землю охладил сильный ливень. За день не прогрелось, было холодно. Отплыли на закате, пока шли до маяка, небо опять затянуло облаками. Чтобы не околеть и все же выполнить свою миссию, Илья переоделся в гидрокостюм. Это он уже сейчас шутит, мол, получился гибрид морского котика и ниндзя. Получилось тепло, да и адреналин помогал не зябнуть.

Снимать Басаргина – одно удовольствие. Особенно ночью! Илья говорит, даже облака не стали помехой, наоборот – красоты добавили. Да и Млечный путь было видно, несмотря на городскую засветку.

Илья уже пять лет пытается официально попасть сюда, чтобы спокойно закрыть все фотографические гештальты. Поэтому снимать ночью и тайком было немного страшно. Страшно от того, что не успеют.

– Было боязно, что прогонят, и не успеем все отснять. Поэтому ходил тихо, не включая фонарик и стараясь не шуметь (наивный, экранчик фотоаппарата видно на очень большом расстоянии). По этой же причине многие ракурсы остались не отснятыми, – посетовал фотограф.

Маяк Басаргина – один из самых узнаваемых символов Владивостока. Фото: Илья ПАЛИЕНКО, @kraizemli.ru

Только вот все хорошее рано или поздно заканчивается, так что примерно в час или два ночи пришлось собираться обратно.

– Обратно собирались в спешке, поднималась волна, а утопить оборудование очень не хотелось. Пока от берега отошли, все мокрые были. Как Антон с Иваном в футболках – не знаю, но я замерзать начал только когда к уже берегу подходили.

Свою историю рассказал и Антон. Говорит, попасть на маяк Басаргина – мечта давняя, но способ есть только один – приплыть. Так что когда все сложилось удачно – лодка, погода, компания – то он согласился отправиться в это приключение. Говорит, пока плыли, а маяк выглядывал из-за скал, то картинка волшебной казалась.

– Когда он показался из-за скал, то выглядел мистически в легком тумане, периодически мигая зеленым цветом, прям как огонек мечты Гэтсби, – привел поэтичное сравнение Антон.

Добраться до полуострова получилось с приключениями. Фото: Антон КОМЛЕВ, @komlev.av

Вскоре после выхода, начались волны, но отступать не решили. Правда, в итоге поплатились за дерзость.

– Сама высадка прошла не очень гладко, были сильные волны, пришлось намочиться и поискать уплывшие тапочки, – улыбаясь, рассказывает фотограф.

Сидели на берегу недолго, около 30-40 минут. Дорога и то дольше времени заняла – только в одну сторону грести целый час. Но когда волны усилились, то решили ретироваться на привычный берег, хоть и не все успели отснять.

– Тот момент, когда впечатлений получено гораздо больше, чем фото результатов. Было как в песне Лебединского про лодочника, только со счастливым финалом, – добавил Антон.

Итогом стали шикарные фотографии, с серебристыми облаками, звездным фиолетовым небом и, конечно, мигающим зеленым светом маяком Басаргина. А Илья к тому же сделал 3D панорамы с того самого места, где снимали, и даже организовал целую виртуальную экскурсию по одноименному полуострову.