Жизнь ради косолапых: как и от кого уже много лет спасают медведей в Уссурийске

Зоопарк в Уссурийске открыли в конце 2015 года, после наводнения. Фото: primorsky.ru

В Уссурийске развернулась настоящая драма вокруг городского зоопарка. Десять медведей, которые в прошлом являются артистами цирка, и лев в скором времени могут оказаться «на улице», точнее, администрация города хочет отдать животных в частные зоопарки. Сейчас за дальнейшую их судьбу борется неравнодушная жительница Уссурийска, которая всю свою жизнь посветила животным – Вера Блищ. Это именно она много лет назад спасала медведей из тонущего зоопарка, после чего животные «отплатили» ей серьезной травмой. Но она все равно остается верна своим принципам.

Вера в прошлом работала дрессировщицей цирка и растила бурых медведей едва ли с рождения, которые в дальнейшем становились настоящими звездами цирка и выполняли самые сложные номера. Несмотря на то, что у всех этих животных и так нелегкая судьба, сейчас они вновь столкнулись с новым испытанием, сообщает корреспондент «КП-Владивосток».

Животных спасали всем миром

Эта история началась еще 30 августа 2015 года, когда буквально весь мир всполохнула история, произошедшая в Уссурийске в частном зоопарке «Зеленый остров». В результате тайфуна «Гони» зверинец, в котором находились 42 питомца, оказался полностью затоплен.

Мелких животных собственными силами вывозили владельцы и полицейские, а крупные звери в течение нескольких дней с глазами полными надежды ждали помощи в затопленных клетках. Выжившие медведи были вынуждены стоять на задних лапах глубоко в воде.

Только 31 августа люди пришли им на помощь. Операция по спасению началась в пять утра. Пока шла подготовка к эвакуации, волонтеры на лодках развозили стоящим в воде животным хлеб, овощи, фрукты, мясо и даже мед.

В результате обрушившегося тайфуна погибли козы, волки, лисы и любимица местных жителей гималайская медведица Масяня. Еще один медведь умер уже после эвакуации от полученных травм и ран.

Во время спасения с животными все время была дрессировщица Вера Блищ, она принимала активное участие в их спасении. И не оставила их и после. Эта хрупкая женщина и по сей день живет с этими питомцами. Она отдала всю жизнь и здоровье ради их благополучия. И сейчас снова настал сложный момент в судьбе ее подопечных.

Животным вновь требуется помощь

В декабре 2015 года в парке ДОРА открылся новый зоопарк, муниципальный, который стал домом для 13 медведей, льва Грея и трех волкособ. Все эти животные были спасены из затопленного зоопарка летом того же года. Для них в центральном парке Уссурийска были построены новые удобные вольеры. Тогда строительство зверинца обошлось городу в 20 миллионов рублей, которые были выделены из муниципального и краевого бюджетов. Казалось бы, вот она история со счастливым концом, но нет… В 2021 году администрация Уссурийска решила ликвидировать экспозицию, а все животные до сентября должны быть расселены по частным зоопаркам и приютам. Все дело в том, что в настоящее время изменились требования к содержанию животных в подобных заведениях: площадь для их проживания должна быть увеличена. Самой Вере рассказали еще и другую причину ликвидации зверинца:

«Как нам сказали, на зоопарк жалуются местные жители, которые живут недалеко от парка. Якобы кто-то слышит рев животным по утрам и это мешает им спасть», - рассказывает Вера о причине ликвидации зоопарка.

В мае Вера вместе с группой активистов стала обращаться во все инстанции с требованием о строительстве нового муниципального зоопарка, где животные смогли бы спокойно дожить свой век.

«Почему нужно добиваться именно постройки государственного мини-зоопарка? Ответ на самом деле очень прост. Потому что это стабильность, это уверенность в завтрашнем дне, это гарантия того, что животные не сгинут», - говорит Вера.

Как оказалось, Вера не хочет отдавать животных в частный зоопарк не просто так…

Жизнь едва не закончилась

Эта история произошла в начале 2000-х годов, когда Вера вместе с супругом Борисом работали артистами-дрессировщиками. Их подопечные – бурые медведи – славились на весь мир выполнением сложных номеров.

У животных, как и у людей есть возраст выхода на пенсию, в 2003 году на заслуженный отдых ушел медведь Чуча, который единственный в мире выполнял трюк «баскетбол». Было принято решение найти бывшему артисту приют, где он и проведет свою старость. Приют нашли, тогда Веру заверили, что Чуча будет жить в просторном вольере на улице, для него также будет организовано достойное питание. Но по итогу медведь едва не стал трофеем для любителей вольерной охоты.

Тот самый Чуча. Фото: из архива Веры

«Я не могла не есть, не спать, сердце было не на месте. Чучу приехали забирать уже ближе к ночи. Я хотела поехать с ними, чтобы лично убедиться, в каких условиях будет жить наш медведь, но в машине места не оказалась, меня заверили, что мы потом сможем приехать и навестить его. Когда я приехала посмотреть, в каком состоянии наш медведь, то нам смотрящие сообщили, что Чучу через три дня увезут на расстрел. Медведь сидел все в той же маленькой клетке, в которой мы его и отдали, на лопате какая-то непонятная еда находилась, клетка не убрана», - вспоминает Вера с дрожью в голосе и со слезами на глазах.

Видя все это, было принято решение забрать медведя. Вера признается, что готова была бы отдать все деньги, чтобы спасти Чучу.

«Когда мы забрали медведя оттуда, то он ласкался, как кошка, хотя ранее вообще не признавал ласки. Даже у директора цирка, когда мы привезли назад Чучу, были слезы», - вспоминает Вера. В прошлом году Чучи не стало, он умер от инфаркта.

После спасении Чучи Вера сказала, что никогда не бросит медведей и будет с ними до конца своих дней. Так и произошло, сейчас она заботится о 10 медведях, льве и других животных, которые живут в зоопарке на территории городского парка. Эта хрупкая женщина не оставляет животных почти никогда, она буквально живет с ними, заботится о них, кормит и посвящает им свою жизнь. Для нее важно, что у зверей был хороший дом, где бы они смогли достойно прожить свое отведенное время.

Зоопарку быть?

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время рабочей поездки в Уссурийск 29 июня провел встречу с местными жителями, зоозащитниками и администрацией, где выступил с инициативой о строительстве современного зоопарка.

Вера Блищ попросила у губернатора не оставить животных в беде. Фото: primorsky.ru

Губернатор осмотрел территорию зоопарка, пообщался с сотрудниками, зоозащитниками и местными жителями. По мнению Олега Кожемяко и горожан, городу необходим своевременный зоопарк, где было бы комфортно и животным, и людям. Но для этого нужна удобная территории и современное оборудование. Поэтому в ближайшее будет разработан эскизный проект, а администрацией Уссурийска будет подобран оптимальный земельный участок, где и разместится объект. Строительство начнется в следующем году.

Олег Кожемяко подчеркнул, что новый зоопарк должен стать украшением Уссурийска, которое будет привлекать людей со всего края и других регионов.

Надеемся, что благодаря неравнодушным людям животные смогут обрести дом, из которого их больше не выгонят. «Комсомольская правда» продолжит следить за развитием событий.