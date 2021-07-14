«Люди творят страшные вещи»: Лилия Драчева - о том, почему нужно создавать зоополицию

Фото: предоставлено организацией «Спасем жизнь»

Волонтерское движение «Спасем жизнь» уже 13 лет занимается спасением и защитой бездомных животных в Приморье, в том числе пострадавших в результате несчастных случаев или жестокого обращения. С чем приходится сталкиваться и как находить силы для подвигов, рассказала руководитель движения Лилия Драчева.

– Один в поле не воин – это про нас. В нашем случае это работает прямо в точку: если ты один, то и финансово сложно, и физически, и морально, – делится Лилия Драчева. – Наше движение состоит из неравнодушных людей, волонтеров. Одни приходят, другие уходят. Очень часто люди перегорают и бросают волонтерство. Но у нас есть постоянный костяк, человек шесть.

На постоянном попечении находится около 20 животных. Есть те, которые находятся на временных передержках, им ищут дом – волонтеры берут под опеку и пристраивают. Поэтому точного количества животных, находящихся под защитой фонда, никто не назовет.

На таких выставках животные находят новые семьи. Фото: предоставлено организацией «Спасем жизнь»

– Это постоянная «текучка». Сегодня их может быть 20, завтра – 45. В основном животных больше подкидывают. Мы сами лично редко находим их. К нам обращаются люди, волонтеры, бабушки, с которыми мы сотрудничаем, которым помогаем. В основном находят они эти коробки, пакеты с котятами. А мы уже применяем метод «отлов — стерилизация — возврат или пристройство», обеспечивая этим сокращение количества больных и бездомных животных. Есть возможность, значит берем под опеку. Нет возможности, значит волонтеры берут их к себе под кураторство, либо ищем передержки в Интернете. Кураторство – это когда неравнодушные люди готовы взять на передержку животных, а мы обеспечиваем их финансово и медицинским обслуживанием, – отметила руководитель движения.

Приюта для бездомных животных во Владивостоке нет. Поэтому у волонтерского движения «Спасем жизнь» есть еще одна проблема – нехватка мест для передержки.

– Обеспечить медицинское обслуживание, питание мы чаще всего в состоянии, но оплатить передержку, которая стоит от трех до шести тысяч в месяц за каждое животное… Это, конечно, не всегда подъемная сумма для нас. Каждый месяц уходит от 50 тысяч. Если не наволонтерили, то это наши личные расходы.

Волонтерам часто приходится сталкиваться с жестокостью. Фото: предоставлено организацией «Спасем жизнь»

Драчева подчеркивает, что спасение животных – это тяжкий труд, и порой приходится сталкиваться с реальной жестокостью.

– Часто работаем с травмированными животными, причем жестоким образом. Нужны стальные нервы. Иногда не выдерживаем такой жестокости, ревем навзрыд, порой злимся и превращаемся в «сумасшедших» людей, потому что психика не выдерживает такого наплыва, который действительно происходит за стенками зоозащиты. Люди творят страшные вещи! Мы со всем этим боремся, по мере наших возможностей.

В теплый период времени проводятся ярмарки-раздачи бездомных животных. Тут каждый желающий может прийти и выбрать себе друга и получить подробные консультации по уходу за ним. Все животные отдаются по «Договору о гуманном обращении с животными». Волонтеры отслеживают дальнейшую судьбу подопечных, а если у нового хозяина по каким-то причинам не складываются отношения с животным, он может его вернуть куратору.

Лилия Драчева рассказала, что проблема прежде всего не в отсутствии приютов для животных, а в поведении людей.

– Нужен хороший кнут по отношению к людям. Нет смысла в приюте. Сейчас создадим его, посадим туда 300 собак, 300 кошек, через три месяца будет такой же наплыв в городе. Люди плодят животных, выбрасывают на улицу. На стоянках города, остановках живут щенки. Они гибнут, болеют, сбиваются в стаи. А когда приходишь к людям и говоришь им, что у вас на базе стая собак, все нестерилизованные. А они тебя посылают куда подальше. В своей работе мы сталкиваемся с матами, даже доходит до рукоприкладства. Нужно создавать зоополицию и наводить порядок в головах людей.

Фото: предоставлено организацией «Спасем жизнь»

Если вы любите животных, у вас есть время и возможность помочь, то присоединяйтесь к волонтерскому движению защиты животных «Спасем жизнь». Хотите поменять мир? Начните с себя.

ВАЖНО

Руководитель проекта: Лилия Драчева (7-914-792-5472),

Координатор проекта: Марина Поплавко (7-908-447-3649),

Координатор проекта: Ангелина Никифорова (7-924-234-3234).

e-mail: lil.coty@mail.ru