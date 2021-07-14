Владивосток готовят к ВЭФу

Константин Шестаков и Олег Кожемяко проверили, как город готовится к форуму. Фото: Евгений Кулешов

Чуть меньше двух месяцев осталось до Восточного экономического форума, который после небольшого ковидного перерыва пройдет в этом году снова в очном формате. И пусть «эпицентр» форума будет находиться, как и в прошлые года, на Русском острове, его отголоски ранее всегда сказывались на всем городе в виде дополнительного финансирования на ремонты и благоустройство. Нынешний ВЭФ не станет исключением.

Фасады красят

Подготовка к VI Восточному экономическому форуму во Владивостоке уже началась, в чем смогли убедиться губернатор Приморского края Олег Кожемяко и и. о. главы Владивостока Константин Шестаков в ходе выездного совещания.

Большое внимание уделяют в этом году ремонту фасадов объектов культурного наследия и многоквартирных домов: строительные леса уже появились на улицах Семеновской и Уборевича. Здесь ведется очистка и оштукатуривание стен, а завершить работы планируют к концу августа.

Дороги строят

Разумеется, огромное внимание уделяют ремонту дорог. И тут уже совершенно очевидно, что нужно это, в первую очередь, не форуму, а горожанам. Причем ремонтируют как межквартальные проезды, например, на улице Набережной, так и основные городские улицы.

- Комплексный ремонт дороги на улице Посьетской проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На участке от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской строителям предстоит отремонтировать сети ливневой канализации, колодцы инженерных коммуникаций, установить новые люки и решетки, заасфальтировать тротуары, уложить в два слоя покрытие на проезжей части, установить новые знаки, нанести разметку, смонтировать тактильные указатели и дорожное ограждение на опасных участках, – уточнил заместитель главы Владивостока – руководитель городского управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

Подпорные стены – и красят и строят

Что горожане точно заметят, так это новые арт-объекты: в рамках проекта «Мы – Дальний Восток» вдоль гостевого маршрута – из аэропорта, через исторический центр краевой столицы, на остров Русский - появится десять масштабных художественных панно (муралов) с изображением дальневосточных городов. Этот проект должен не только представить регионы Дальнего Востока в его столице, но и укрепить дружеские отношения. Ведь реализовывать идею будут совместно с соседями по ДФО.

- На сегодняшний день все регионы прислали работы своих художников. Эскизы, которые станут украшением Владивостока, выбирали сами жители дальневосточных регионов. Это было основным условием проекта, – рассказал инициатор проекта - начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды администрации Владивостока Павел Шугуров.

Рисовать муралы на подпорных стенах начнут в августе. А до 1 сентября в дальневосточной столице - по улице Олега Кошевого – появится еще две подпорные стены. Их возводят по заказу городской администрации для укрепления откосов. Обе находятся как раз на гостевом маршруте: по направлению в сторону Русского острова общая протяженность конструкции составляет около 100 метров, на противоположной стороне – более 220 метров. Высота каждой стены переменная и достигает трех метров.

КСТАТИ

В этом году VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября. Все мероприятия будут организованы в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

СКАЗАНО:

И. о. главы Владивостока Константин Шестаков:

- В конечном итоге благоустройство Владивостока проводится именно для его жителей. Перед нами стоят конкретные задачи – это восстановление фасадов, ремонт дорог и пешеходных зон, в том числе на острове Русском, озеленение общественных пространств. К сентябрю город должен измениться к лучшему.