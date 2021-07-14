Малыш лежал под поездом: отдых на популярном пляже в Приморье едва не закончился трагедией

Мальчик оказался под колесами грузового состава. Фото: Милана СОКОЛ

В Приморье под колесами поезда едва не погиб трехлетний малыш. Ребенок потерялся во время отдыха на одном из популярных пляжей Находки. К счастью, на пути проворного шкоды встретилась добрая и крайне внимательная местная жительница. Женщина успела вытащить непоседу из-под состава буквально за считанные секунды перед отправлением поезда.

Чудесная история спасения произошла в районе станции «Автобаза» в Находке. Неподалеку от железной дороги здесь располагается пляж «Волна», на котором ежедневно отдыхают десятки горожан. Так было и в этот день. Семья Мирона приехала насладиться хорошей погодой на побережье, ничего не предвещало беды, однако, стоило родителям отвернуться, ребенок пропал из виду. Взволнованные родственники сначала безуспешно сами искали чадо, после чего обратились в 112.

Пока взрослые в панике прочесывали округу, виновник переполоха добрался до железнодорожных путей, вот тут то и едва не разыгралась трагедия. Пробирающегося под колесами грузового состава малыша вовремя заметила водитель машины, стоящей перед закрытым шлагбаумом на переезде. Женщина не растерялась и ринулась за мальчиком. Стоило вытащить непоседу из-под колес и отойти на несколько метров, как поезд тронулся.

Ошарашенная автолюбительница тут же позвонила в полицию. К месту ЧП сразу приехали инспекторы по делам несовершеннолетних Находкинского ЛО МВД России на транспорте. Найти родителей, которые сами к тому моменту сбились с ног в поисках сына, не составило труда. Кстати, в отношении них все же составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Пожалуй, этот небольшой штраф они оплатят с радостью, и впредь будут более внимательны, но главное, что с ребенком не произошло беды.

Поступок главной героини в этой истории тоже не остался незамеченным. Руководство Находкинского ЛО МВД России на транспорте и Общественный совет при линейном отделе наградили Анастасию Вытову благодарственным письмом и памятным подарком.

Сама же спасительница не считает, что совершила подвиг, женщина скромно прокомментировал ситуацию.

– Я не считаю, что я сделала что-то особенное, мы все не должны быть равнодушными и возможно, наша отзывчивость сможет сделать этот мир чуточку добрее. Хотелось бы верить, что для родителей Мирона случившееся станет уроком на всю жизнь и в будущем они будут ответственно относиться к его воспитанию, – цитирует пресс-служба УТ МВД России по ДФО Анастасию.