Министр спорта Олег Матыцин высказался о том, кто должен тренировать сборную России по футболу

Олег Матыцин Фото: Иван МАКЕЕВ

Министр спорта Олег Матыцин приехал во Владивосток, где сегодня сразу несколько олимпийских сборных проходит акклиматизацию перед играми в Токио. Глава минспорта встретился со спортсменами, проживающими на Русском острове, а также ответил на вопросы журналистов.

Один из вопросов касался не Олимпиады, а прошедшего недавно Чемпионата Европы по футболу, точнее его последствий. Напомним, сборная России не вышла из группы, после чего главный тренер Станислав Черчесов ушел в отставку. Место вакантно.

Журналисты поинтересовались мнением министра спорта по вопросу, кто же должен тренировать российскую сборную по футболу - россиянин или иностранец.

- Я считаю, что должен тренировать человек с опытом работы на уровне сборной команды, - сказал Олег Матыцин. - И человек, который умел бы вокруг себя создать научно-тренерский штат с учетом традиций отечественного футбола и современных тенденций развития футбола. Так, дипломатично вам отвечу.

В Приморье у министра запланированы встречи с членами сборных по триатлону, стрельбе из лука, борцами и боксерами, дзюдоистами, баскетболистами, пловцами и бадминтонистами. А на следующий день он вылетает в Хабаровск, где проходят предолимпийские сборы еще несколько российских спортивных федераций.

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