Абитуриенты из Приморского края получат поддержку при поступлении в СФУ

В СФУ ждут молодых, талантливых, креативных.

Сибирский федеральный университет – один из ведущих вузов страны, расположенный в Красноярске, запустил новую программу поддержки абитуриентов «Университетская долина». В программе три пакета:

– «Стипендия +» – первокурсники будут получать 24 000 рублей в первый год обучения. Если вы сдали ЕГЭ по математике, информатике, физике, биологии, географии и химии не менее 90 баллов и поступил в СФУ, то эта программа для вас.

– «Комфорт +» дает право на проживание в общежитии повышенной комфортности с возможностью бесплатного доступа к сети Интернет на все время обучения. Программой могут воспользоваться иногородние абитуриенты, преодолевшие установленный средний балл.

– «Лидер +» – за студентом закрепят научного наставника для продвижения в исследовательской, научной и образовательной деятельности на весь период обучения. Программа рассчитана на обладателей самого высокого рейтинга на каждом направлении подготовки и специальности.

В СФУ есть и программа повышенных стипендий первокурсникам очной формы обучения, зачисленным на бюджетные места в бакалавриат и специалитет. Стипендия в размере 7 200 рублей полагается стобалльникам, победителям международных и всероссийских олимпиад – 8 400 рублей, поступающим на приоритетные направления подготовки и специальности – 4 800 рублей, если средний балл по результатам вступительных испытаний при зачислении составит не менее 65 баллов.

Вуз также поддерживает абитуриентов, поступающих на платное обучение. Более подробная информация о мерах поддержки на сайте учебного заведения.

КОНКРЕТНО

Документы в СФУ можно подать:

– онлайн через АИС «Абитуриент»,

– через «Госуслуги»,

– с помощью операторов почтовой связи,

– лично в университете.

Для удобной навигации абитуриентов создан специальный сайт, где можно найти всю интересующую информацию.

С перечнем документов, необходимых для поступления, можно ознакомиться на сайте СФУ.