«Я тебе яйца вернула, а мужу твоему и без них хорошо»: война соседей во Владивостоке взбудоражила сеть

Отношения жильцов дома превратились в противостояние. Фото: Евгения ГУСЕВА

О войне двух жительниц Сабанеева, пожалуй, слышал, если не весь Владивосток, то половина точно. Дамы периодически обмениваются публичными заявлениями в сети, обращениями в полицию и прочими «приятностями». Кадры с агрессивным поведение, измазанными яйцами или кефиром машиной, то и дело будоражат интернет. Как уверяет одна из участниц конфликта, которая считает себя пострадавшей, все пакости – дело рук женщины из ее дома, некой Елены. Из-за взрывного характера ее считают чуть ли не грозой района, и предпочитают не связываться.

По словам владелицы Toyota Rav4, ссоры начались еще в прошлом году. Банальное недопонимание на дороге из-за того, что дамы не смогли поделить узкий проезд во дворе, переросло в личную неприязнь и обернулось продолжительной войной. Светлый «Равчик» по милости соседки то и дело оказывается чем-то облит или измазан (кефир, сок, помада), но по наблюдениям, все же Елена отдает предпочтение яйцам, так вышло и в этот раз.

Вот так автомобиль выглядит после атак. Фото: www.instagram.com/dpskontrol125rus.

– Поставила машину рядом с ее подъездом, думала позже отогнать на стоянку, но не успела ….. Ближе к вечеру сработала сигнализация. Выхожу …машина в яйцах. Швыряла Ленка до тех пор пока я не вышла. Пришлось отогнать машину ….. Прокатилась чуть выше дома, а я знаю, что ты никогда не ставишь машину на стоянку, так как негоже барыне лишние 2 метра ходит, и уж тем более за бабки машину парковать ….Я пока положила тебе яички ! Хотела еще мужу твоему положить , но не стала, потому что ему и без яиц хорошо. Так что я тебе яйца вернула! Пока в пакете!, – рассказала жительница Сабанеева, заодно обращаясь через соцсети к обидчице.

Дамы снова обменялись любезностями. Фото: www.instagram.com/dpskontrol125rus.

По словам пострадавшей, когда она возвращалась со стоянки, яйца летели непосредственно в нее, правда прицел у соседки сбился. Горожанка сетует, что на 45-летнюю женщину, у которой, кстати, есть двое детей и муж, никак не найти управу. Заявлений в полицию было как минимум три, но пакости такого рода довольно сложно наказать по закону. Как отмечает владелица крососовера, лютует Елена не только в их доме, но и успела прославиться в дачном сообществе. При чем обвинения в ее адрес, куда серьезней дорожных конфликтов. Как выяснила «КП», дача у вспыльчивой дамы в районе Соловей-Ключа.

– Она воюет не только на Сабанеева, но и в СНТ. Год назад захватила власть, мы прошли через множество судов, которые признали ее действия незаконными. Проиграв, она списала все деньги и закрыла счета. Мы узнали, что помимо основного счета, она открывала еще два параллельных. Никаких документов для ревизионной комиссии она не предоставила и не собирается. Отключила людей от света, приписывает долги, ставит видеокамеры, снимая частную территорию неугодных ей садоводов, перекрывает дороги и т.д. Правоохранительные органы бездействуют, писали уже даже Кожемяко, – рассказала в сети еще одна пострадавшая жительница края.

Словом, Елена пока непоколебима и с любовью продолжает терроризировать всех, кто ее бесит.

«До «Равчика» она спреем «Вензу» разрисовала, там реально клиника», «Одолжите Ленку, надо порядок навести во дворе», «Вот в 90-е хорошо было – отвезли ночью на кладбище, положили в вырытую могилу, побеседовали по душам под стволом и все, человек все понял, покаялся, пообещал так больше не делать и все, вопрос исчерпан», – делятся мнениями пользователи сети.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14