Максим Белобородов: Хороший мэр должен быть не только жителем Владивостока, но и думать о жителях

Максим Белобородов в студии радио «Комсомольская правда - Владивосток» Фото: Сергей БАЛАНОВ

Совсем скоро во Владивостоке пройдет конкурс по выборам мэра. На него заявились семь кандидатов и один из них – глава профсоюза крупнейшего вуза на Дальнем Востоке, доцент кафедры гражданского права и процесса Юридической школы ДВФУ, Максим Белобородов. Он и стал гостем студии радио «Комсомольская правда - Владивосток», где рассказал, чего на самом деле хотят жители дальневосточной столицы, где найти хорошую команду для работы в органах власти и почему масштабные планы на 30 лет вперед не работают.

«Надеюсь на депутатскую честность и объективность»

- Максим Владимирович, зачем идти на выборы, если «и так уже все решено», «конкурс непрозрачный» и «повлиять ни на что нельзя»?

- Не согласен. Я сам являюсь жителем города Владивостока с 1986 года, когда поступил в Дальневосточный государственный университет на юридический факультет. С тех пор жизнь моя неразрывно связана с Владивостоком, я учился здесь, работал, живу вместе со своей семьей и детьми.

Если мы будем сидеть на диване и думать, что за нас все решают другие, тогда, действительно, все будут решать, нас не спрашивая. Глядя на ту ситуацию, которая происходит во Владивостоке, я твердо решил подать документы на конкурс на должность главы Владивостока. Я прекрасно понимаю, что это не прямые выборы мэра, выбирать будет специально созданная для этого комиссия, надеюсь на их честность и объективность.

- Давайте напомним, как проходит процедура. Кто эта комиссия и из кого она состоит?

- 20 июля будет первое заседание, оно пройдет в закрытом режиме, претендентов туда пускать не будут, а 28 из числа допущенных будет выбираться уже градоначальник, который станет управлять городом.

Комиссия состоит из четырех представителей Думы города и еще столько же людей рекомендованы губернатором. Первый этап – проверка достоверности заполнения документов, деклараций, документов об образовании, второй этап – собеседование, когда каждый кандидат должен презентовать себя и свои планы по развитию города.

- В прошлые годы собеседование проходило публично. В этом году процедура будет проходить по схожему сценарию?

- Я надеюсь, что да. Как я понимаю, кандидатов будут оценивать по опыту работы, деловой репутации, квалификации и по его взгляду – что он считает необходимым сделать для улучшения жизни в городе. Я работаю вместе со своей командой, у меня есть видение ситуации, которая происходит в городе и понимание, что необходимо сделать, чтобы город был по-настоящему комфортным и приспособленным для проживания граждан.

- На втором этапе будут голосовать депутаты. Что вы им расскажет о себе?

- Если мы говорим о том, что выбирать будут по достижениям, то они у меня есть.

Я не просто человек с улицы, пришедший без должных знаний. У меня активная жизненная позиция, более 15 лет я отработал в правоохранительных органах, пройдя путь от следователя прокуратуры Первомайского района до прокурора Михайловского района. Затем работал федеральным судьей до 2006 года, потом ушел в отставку и до 2008 года в Приморском институте государственной и муниципальной службы заведовал кафедрой государственного права и процесса, где проходили обучение и переподготовку все наши муниципальные служащие.

В 2008 году я перешел работать в администрацию Владивостока, в управление муниципального заказа. Именно тогда активным образом внедрялся закон о государственных закупках и я, на должности замначальника отдела муниципального заказа, курировал всю работу по осуществлению закупок для Владивостокского городского округа. В течение пяти лет я работал в органах ФАС, прошел путь от замначальника управления антимонопольной службы по Приморскому краю до начальника УФАС Пензенской области.

Претендент на пост главы Владивостока предложил свою программу развития города Фото: Сергей БАЛАНОВ

В 2013 году вернулся во Владивосток, возглавил Федеральную миграционную службу Приморского края. Это был один из сложных периодов, тогда в Приморье активно въезжали иностранные граждане. За год въехало больше 140 тысяч иностранных граждан, надо было их ставить на учет, оформлять, тут пошел Донбасс, оттуда полетели самолеты с беженцами. Мы успешно справились, но в 2016 году Федеральная миграционная служба была ликвидирована, и тогда я перешел на должность заведующего кафедрой гражданского права и процессов в ДВФУ. На этой должности я активно занимался реализацией магистерских программ, в то время у меня за плечами уже была диссертация кандидата экономических наук. Я выпустил 37 научных статей, только за последние два года три научно-практических пособия по закупкам, то есть сфера моих интересов именно конкурентное право и закупки для государственных и муниципальных нужд, и буквально за последние два года меня наградили почетной грамотой Законодательного Собрания Приморского края и почетной грамотой Думы города Владивостока. Это говорит о том, что я имею за плечами определенный опыт, который в случае успеха позволит мне работать на благо жителей города Владивостока.

«Пришел, нахапал и ушел»

- Оба последних президента России – выходцы юрфаков. В чем секрет, почему юристы так нужны в управлении страной?

- Юрист – это тот человек, который понимает, как надо действовать, чтобы не нарушать закон.

- Вы за возврат прямых выборов мэра Владивостока?

- Безусловно. Если мэр чувствует, что его выбрали люди, то он несет ответственность перед ними.

- Кого из прежних мэров города вы вспоминаете с особой теплотой?

- Виктора Ивановича Черепкова. На мой взгляд, это был именно тот человек, который заботился о городе. Люди до сих пор вспоминают его теплым словом. Развязки на Баляева и Второй речке – его заслуга, покупка корейских новеньких автобусов и масса других программ. Я голосовал за него.

- Часто приходится слышать, что мэрия получила «нагоняй» от прокуратуры или проигрывает какие-то важные судебные дела, например, в споре с застройщиками. Почему так происходит: слабый юридический блок в мэрии, необходимость в мэре-юристе или просто жизнь такая?

- Все зависит от руководителя. На мой взгляд, управлять городом должен по-настоящему квалифицированный человек, который имеет соответствующий опыт и образование.

Почему происходят такие ситуации, и прокуратура постоянно предъявляет претензии? Потому что, видимо, такие управленческие решения принимаются, которые вызывают серьезные вопросы: начиная от траты бюджетных средств, заканчивая нарушением закона о конкуренции.

Не только прокуратура, но и антимонопольная служба проводит проверки. На мой взгляд, ситуация не меняется, потому что управлять городом приходят люди, которые преследуют свои цели. Пришел, нахапал и ушел. А если градоначальником будет человек, который не только является жителем этого города, но и думает о его проблемах, тогда ситуация будет складываться по-другому.

С этого года я возглавляю Приморское отделение Всероссийской организации «Гражданский контроль государственных закупок» и тружусь там вместе со своей командой.

«Все ли мы доживем до вашей Стратегии?»

- Как развивать Владивосток, если постоянно нет денег?

- С начала 90-х годов все руководители города поочередно заявляют одну и ту же фразу «Если бы у меня было денег столько, сколько в бюджете Москвы, я сделал бы наш город процветающим». Это только слова. Давайте посмотрим на документы: в 2011 году была принята программа «Стратегический план развития Владивостока до 2020 года». Он размещен на сайте, прекрасный документ, где прописана главная цель – сделать уровень жизни горожан конкурентоспособным, а наш город – мировым интеллектуальным и культурным центром с высоким качеством жизни. Прописаны задачи: развитие международного туризма, запуск новых производств, привлечение высококвалифицированных специалистов, использование новых технологий и даже энергии природы в объектах ЖКХ. Все красиво, напоминает произведение Ильфа и Петрова про город Нью-Васюки. Наступил 2020 год. Где отчеты об исполнении плана?

Смотреть видеосюжет Кандидат на пост главы Владивостока Максим Белобородов в эфире радио "Комсомольская правда - Владивосток"

Власть не отчитывается, вместо этого мы узнаем, что в план вносились изменения, из бюджета было выделено 19 миллионов рублей на доработку стратегии развития Владивостока. На сегодняшний день на сайте официально прописано, что теперь разрабатывается стратегия развития Владивостока до 2050 года! Все ли мы доживем до этого периода? И там те же цели, только теперь мелькает фраза «с учетом опыта Москвы». Также, там отмечено, что теперь стратегию развития Владивостока разрабатывают специалисты бизнес-центра «Сколково». У меня, как у юриста, сразу возникает несколько вопросов: почему мы не услышали отчет об исполнении предыдущего плана, почему не проводились никакие общественные слушания, почему в очередной раз кто-то со стороны решает, в каком направлении Владивосток будет развиваться? Если это конкурс, то почему он не размещен на сайте госзакупок? Мне интересно ознакомиться с техническим заданием проекта, на который снова выделят бюджетные деньги. Как формировалась стратегия, какие вопросы ставятся перед экспертами и почему такой срок большой? На мой взгляд, надо менять стратегию в целом, это и есть моя программа, которую я буду реализовывать в случае успешного избрания.

Не надо разрабатывать общую стратегию на 30 лет вперед, нужно делать небольшие планы развития. Мы латаем какие-то дырки, а вы мне покажите, как вообще город должен развиваться в определенных направлениях: сфере ЖКХ, благоустройства, озеленения. Но только это должны быть реально поставленные задачи.

- Какими будут ваши первые три приказа на посту мэра Владивостока?

- Не надо торопиться с изданием новых приказов. На мой взгляд, у нас есть масса проблем, которые надо решать. Очистные сооружения – сколько о них говорят, а их до сих пор нет. Фраза «в бюджете на это денег нет» – это не решение проблемы. Точечная застройка – все пишут об этом, говорят, обсуждают. Никаких подвижек нет.

Я считаю, что за предыдущие годы в городе накопилась масса бездумных решений: гранитные лавочки, на которые зимой невозможно присесть, «умные» остановки, ставшие домом для бомжей, фонтан возле администрации. Раскопали площадь в центре города без соответствующих разрешений, а где теперь люди смогут купить ярмарочные продукты? Сейчас на муниципалитет наложен штраф в 200 тысяч рублей. На очистные сооружения денег нет, а на эти бездумные проекты есть.

Потому я и считаю, что прежде чем делать какие-то шаги в сторону бизнеса, развития города и прочего, нужно проанализировать, что же мы имеем на сегодняшний день, куда мы должны идти. Все должно проходить поэтапно. Проблема упирается в кадры, городом должен руководить человек грамотный и команда у него должна быть грамотная, из узкопрофильных специалистов-хозяйственников, чтобы не получилось так, что пришел очередной, нахапал и ушел.

«Надо знать мечты горожан»

- Где найти эту команду, если люди уезжают?

- Давайте рассмотрим пример той же самой Москвы, на которую в стратегии 2050 года Владивосток решил делать ставку. Тем, кто прожил в Москве более 10 лет, начисляют доплаты к пенсии. Может, стоит завести и у нас такую практику? Надеяться на то, что к нам приедут высококвалифицированные специалисты, не стоит. Не надо стимулировать приезд, надо заботиться о том, чтобы люди не уезжали.

Если мы говорим о необходимости создания новых рабочих мест, то давайте возродим предприятия, которые на сегодняшний день практически все позакрывали. Например, на грани закрытия находится «Радиоприбор», простаивает половина цехов «Дальприбора». В то же время для жителей Приморья вопрос приобретения и установки «ЭРА-ГЛОНАСС» стал болезненным. Небольшое, простенькое устройство стоит уже 40 тысяч рублей. Почему нам везут их из Московской области? Почему мы не можем оформить франшизу для того, чтобы эти устройства выпускать здесь? Но этим должна заинтересоваться власть.

У нас есть некоторые территории, где люди живут как в каменном веке. Остров Попова – это территория города Владивостока, Первомайский район. На данном острове сейчас проживает 1300 жителей. Последнее предприятие закрылось там 15(!) лет назад. Был прекрасный рыбокомбинат, 200 тысяч тонн рыбы в год перерабатывали, причем продукция шла на экспорт. Закрылось предприятие, но что нам мешает проработать вопрос его возвращения: выкупить, национализировать, вернуть в муниципальную собственность?

А знаете, какая главная проблема для жителей острова Попова? У них разрушен пирс, и паром не может подойти. Ходит катер, а машины возят частники баржами. Перевоз легковой машины стоит 1,5 тысячи рублей, грузовой намного дороже. От этого и цены в магазинах на все высокие. Что делает наша городская власть? Вместо того чтобы решить вопрос с пиросом, за 45 миллионов строит детскую площадку.

А знаете главную мечту жителей Чуркина и Змеинки? У них нет бассейна. Приходится ездить в центр или район ТОВМУ. Да что бассейн, у нас некоторые дома на Чуркине без водопровода! Люди в XXI веке носят ведрами водичку с муниципальных колонок.

Если мы говорим о развитии Владивостока как города для комфортного отдыха, давайте посмотрим, что у нас с парками и скверами. Что творится с Покровским парком? И никто не несет ответственности за эту разруху.

- Может, надо у Москвы попросить вместе с опытом еще и денег?

- Федеральная власть обращает внимание на город наш, выделяет деньги, но во что они вкладываются? В дороги, мосты, развязки – железо, бетон, стекло. А где забота о людях? А вот о людях должна заботиться местная власть, потому что для жителей Владивостока мост и развязка – это хорошо, но никак не способствует повышению уровня жизни.

Отдельная большая проблема – это детский спорт и творческие секции. Куда делись бесплатные кружки авиамоделистов, кружки кройки и шитья?

Яркий пример про спорт. Почему я, как житель города, должен платить, чтобы побегать по стадиону «Динамо»? Где наш спорт и те действия, которые мы предпринимаем в отношении жителей Владивостока?

Если мы говорим про бюджет, то я считаю, что необходим общественный контроль за действиями власти, чтобы власть понимала, что она должна отчитываться не перед депутатами, а перед жителями за свои управленческие решения.

Если мы говорим о Владивостоке как о городе автомобилистов, то следующая проблема – металлические и капитальные гаражи. Люди пытаются оформить их уже не первый год. Они готовы платить в бюджет за то, чтобы поставить на учет землю, на которой находятся эти гаражи. Давайте не просто будем отвечать «не положено», а проработаем механизм. На сайте администрации есть список – там тысячи гаражей, которые подлежат сносу. А ведь если мы действительно поможем людям с этим вопросом, то это еще десятки миллионов рублей, которые люди честно готовы заплатить в бюджет.

- Предыдущие градоначальники говорили, что Владивостоку не хватает рабочих рук из Средней Азии. Как вы относитесь к этому высказыванию?

- К сожалению, это реальность. Это не только в нашем городе, и нам никак, в настоящий момент не заменить дворников, таксистов и строителей. Поэтому мы вынуждены соглашаться с тем, что к нам едут из Средней Азии, и сейчас, на территории Приморья больше 100 тысяч иностранных граждан. Однако возникает серьезная проблема. Если мы считаем, что эти люди должны уважать наши законы и порядки, тогда мы должны обращать на них внимание. Их главная проблема – отсутствие мечети. С 2011 года о ней только разговоры ведутся, на сегодняшний день наконец-то, за городом, в районе Дальхимпрома, согласован земельный участок. До сих пор строительные работы не начинаются, правда, а время идет.

Максим Белобородов уверен, что управлять городом должен по-настоящему квалифицированный человек, имеющий опыт и образование

«Наши люди должны иметь преференции»

- Нужен ли Владивостоку ВКАД?

- И да, и нет. Если мы говорим о необходимости грандиозного строительства, то давайте выслушаем мнения всех, в том числе и экологов. Я не видел проект, в котором были бы прописаны как плюсы, так и минусы.

- Надо ли снести «Динамо» и построить на его месте парк?

- Если я как житель Владивостока должен платить больше 100 рублей за то, чтобы зайти побегать, то мне этот стадион не нужен.

- Порты надо выносить из бухты Золотой Рог?

- Если выносить, то куда? Это как с СИЗО, не первый год идут разговоры, что надо его вынести, но куда и как – неясно. Есть решения, над которыми нужно серьезно поразмыслить и взвесить все за и против.

- Нужно ли запретить перевалку угля во Владивостоке?

- Да. Вопрос экологии стоит жестко. В тех условиях, как у нас это происходит, когда кран с высоты 15 метров просто бросает этот уголь, и пыль летит во все стороны – так нам уголь не нужен.

- Новостройки на сопках. Хорошо ли это?

- У нас есть прекрасный план комплексного строительства города. Там обозначены 180 школ, 240 садиков, различные стадионы, спортзалы и ни одной новостройки на сопке. Вдруг инициируется какое-то желание от строительной компании, быстренько вносятся изменения в план комплексной застройки Владивостока, и появляется эта стройка. От таких бездумных управленческих решений надо отходить.

- Нужно ли выносить за пределы города нефтебазу на Первой речке?

- Надо посмотреть экологическую составляющую. Если там соблюдаются все необходимые нормы, тогда к чему это делать? Раз мы затронули тему экологии, то с чем действительно надо что-то решать, так это с мусором. Не сжигать, а по примеру Сингапура – перерабатывать его. Сейчас идут разговоры, что мусор будут вывозить куда-то в Надеждинский район. Тут необходимы срочные управленческие решения.

- Правый руль – отстаивать или запрещать?

- Я понимаю позицию государства, что нужно развивать отечественный автопром, но дальневосточники должны иметь определенные преференции.

- Какое позитивное событие последнего времени во Владивостоке вас порадовало?

- Все самые позитивные события – впереди!

Слушайте полное интервью Максима Белобородова - кандидата в мэры Владивостока - на сайте радио «Комсомольская правда - Владивосток».