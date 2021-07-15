Как сдать ЕГЭ на 100 баллов: школьница из Владивостока раскрыла секрет

Анна Швалова показала блестящие результаты на экзаменах. Фото: Личный архив героя публикации

Школьница из Владивостока Анна Швалова показала на ЕГЭ блестящие результаты: 100 баллов по физике, 100 – по русскому языку, 99 – по математике и еще 98 баллов по информатике. Этих баллов ей достаточно для осуществления мечты и поступлению в любой понравившийся вуз России. Как набрать максимум на ЕГЭ? Что можно и нужно делать, а что – ни в коем случае? «КП – Владивосток» спросила об этом у самой выпускницы гимназии №1 и обладательницы золотой медали.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ…

Сферой IT Аня заинтересовалась еще в 7-8 классе и сразу поняла, что это ее, и она обязательно пойдет именно по этому пути. Несколько лет школьница посвятила олимпиадам, а уже с 10 класса начала усиленно готовиться к экзаменам по математике и физике. Через год основательно взялась и за информатику с русским языком. Чтобы наверняка сдать ЕГЭ успешно, рассказывает Аня, она решила подстраховаться и обратилась к репетиторам и в образовательный центр «Формула».

Во время учебы Аня уделяла большое внимание и участию в олимпиадах. Подготовка к ним в будущем поможет ей на ЕГЭ – знания, опыт, умение совладать с эмоциями.

– За день до каждого экзамена я немного переживала, но в целом была уверена, так как готовилась к экзаменам год, а к некоторым – два. Еще мне очень помог опыт олимпиад и подготовки к ним, – вспоминает девушка. – Ни в коем случае на экзамене нельзя волноваться.

Вся учеба, подготовка и регулярность позволили обрести в уверенность и веру в себя. Это тоже сыграло роль во время написания тестов.

НЕ ПЕРЕГОРЕТЬ, КАК ЛАМПОЧКА

Учеба – учебой, но есть и другие важные моменты, которые помогли школьнице успешно сдать все экзамены. Для того чтобы эмоционально (и морально) подготовиться к такому серьезному испытанию, Аня старалась не погрязнуть в формулах и цифрах, а еще уделять внимание и обычной жизни нормального подростка.

– Чтобы не перегореть при подготовке, не нужно забывать об отдыхе, прогулках и походах в кино. Обязательно надо менять обстановку, – делится выпускница. – Хотя все же большую часть времени я уделяла именно учебе.

Конечно, девушку поддерживали и родные люди. Это тоже помогло Ане настроиться на верный лад. После того, как результаты ЕГЭ стали известны, вся семья образовалась. Правда, никто и не сомневался.

Теперь с этими баллами Аня может осуществить мечту и попасть в Национальный исследовательский университет ИТМО в Санкт-Петербурге. Правда, в итоге она поступает без вступительных экзаменов, по олимпиаде, но это уже совсем другая история.