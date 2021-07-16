Облокотился на москитную сетку: в Приморье из окна выпал малыш

Мальчик скончался на месте от полученных травм. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Страшная ситуация произошла в Лучегорске. Там из окна на пятом этаже выпал малолетний ребенок – малыш оперся о москитную сетку, но та не выдержала. Следственный комитет инициировал проверку.

Обычный понедельник для семьи в Лучегорске обернулся трагедией. Мама и ее сын были дома, их квартира расположена на пятом этаже во 2-м микрорайоне. Все было хорошо, пока малыш не решил залезть на подоконник и облокотиться на москитную сетку. Слабая конструкция не выдержала небольшого места, ребенок выпал.

Мальчик 2020 года рождения скончался на месте.

Как сообщили корреспонденту «КП – Владивосток», мама ребенка не замечена за халатным отношением к ребенку.

Старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета РФ по Приморскому краю, полковник юстиции Аврора Римская информировала, что по данному факту начата проверка.