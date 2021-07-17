Не путать с Турцией: почему приморские Дарданеллы и «Замок принцессы» стали такими популярными

Вид на ущелье Дарданеллы. Фото: Андрей Михайлов

И нет, сейчас речь пойдет не о знаменитом проливе в Турции. В Приморье есть и свои природные достопримечательности, которые обязательно стоит посетить.

Ущелье Дарданеллы – одно из популярнейших у туристов мест на юге Приморского края в Партизанском районе. Оно тянется вдоль речки Тигровая и сжимает ее с двух сторон склонами сопок. В какой-то момент туристы разведали вершину одного из утесов, с которого открывается потрясающий вид на окрестности, а кто-то даже соорудил небольшой деревянный мостик, и с тех пор это одна из самых часто фотографируемых достопримечательностей Приморья из тех, что не на побережье.

Река Тигровая. Фото: Андрей Михайлов

От местных и туристов еще можно слышать название ущелья «Щеки Дарданеллы». Собственно, это даже ближе к истине, ведь эта природная территория имеет статус особо охраняемой (ООПТ), и официальное ее название – обнажение горных пород «Щеки».

Неофициальное «Дарданеллы» появилось, по легенде, сто лет назад - его дали двое партизан, воевавших с белогвардейцами. Они посчитали, что ущелье такое же труднопроходимое, как и пролив Дарданеллы, разделяющий Европу и Азию.

Вид на долину. Фото: Андрей Михайлов

Ущелье находится между двух сел - Бровничи и Хмелицкое, к нему можно пройти как с одной, так и с другой стороны. Склоны ущелья каменистые, а скалы остроконечные и похожи на башни замков. В народе они имеют сказочные названия: «Зуб Бабы-Яги», столб «Голова Спящего Рыцаря», скала «Замок принцессы». Последнее является очень популярным местом у людей. Именно там и находится знаменитый мостик над пропастью, на котором многие делают опасные и завораживающие фотографии в Инстаграм. Но мы советуем быть острожными и не приближаться к краю, так как ветер может с легкостью сдуть вас. Также это лучшее место, чтобы полностью рассмотреть ущелье.

Ущелье находится между двух сел - Бровничи и Хмелицкое. Фото: Андрей Михайлов

Пеший маршрут по ущелью к скале «Замок принцессы» начинается от моста через реку Тигровая со стороны села Бровничи.

Скала «Замок принцессы». Фото: Андрей Михайлов

Если идти обычным шагом, то до вершины можно дойти всего лишь за 40 минут. Сначала вы идете вдоль реки Тигровая, потом начинается подъем по лесу, в котором можно встретить милых бурундуков и ящерок, но стоит опасаться змей и клещей. После леса – подъем по огромным камням с шикарным видом на реку и ущелье. Но советуем быть осторожными и тщательно проверять, на какой камень вы наступаете, чтобы тот случайно не поехал вниз. Не спешите, от этого зависит ваше здоровье!

После каменной скалы вы попадаете на узкую лесную тропинку, которая и ведет к «Замку принцессы». Природа создала идеальную смотровую площадку. Великолепный вид, прекрасная приморская природа! Тут можно и перекусить с видом на реку.

Рафтинг - популярный способ провести здесь время. Фото: Андрей Михайлов

Плюсы:

Легкость маршрута: справится даже ребенок.

Поход не займет много времени.

Есть возможность доехать до начала маршрута на своей машине или на такси.

Склоны ущелья каменистые, похожи на башни замков. Фото: Андрей Михайлов

Минусы:

Много людей. Часто на скале можно увидеть очередь, чтобы посмотреть на ущелье. Но зато вы точно не заблудитесь, и можно не бояться диких зверей.

Прогулка по смешанному лесу с запахом хвои. Фото: Андрей Михайлов

Справка «КП»

Категория ООПТ: памятник природы регионального значения,

Площадь ООПТ: 3 гектара,

Высота над уровнем моря: 150 метров,

Протяженность пешего маршрута: 5 км.

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