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Владивосток19 июля 2021 5:58

Максим Лимаров и KFC подарили Владивостоку супер площадку для баскетбола 3Х3

В субботу на стадионе «Динамо» торжественно открыли спортивную площадку с особой атмосферой нового олимпийского вида спорта – баскетбола 3х3
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KFC-ARENA – новое место притяжения для любителей баскетбола во Владивостоке.

KFC-ARENA – новое место притяжения для любителей баскетбола во Владивостоке.

Площадка из трех кортов с уникальным покрытием. Это подарок городу и его жителям, любящих спорт под открытым небом, от Максима Лимарова – владельца компании «ГудФуд ДВ» сети франчайзинговых ресторанов «KFC» на Дальнем Востоке. Заряженность бренда на молодежную культуру и спорт очевидна.

Олег Иванович Стефанков вручает благодарность Максиму Лимарову, владельцу сети франчайзинговых ресторанов «KFC» на Дальнем Востоке.

Олег Иванович Стефанков вручает благодарность Максиму Лимарову, владельцу сети франчайзинговых ресторанов «KFC» на Дальнем Востоке.

«Наш проект стал возможен благодаря синергии с ПСО «Динамо» - локомотивом большого спорта во Владивостоке, - отметил Максим Лимаров, - новая стратегия руководства «Динамо» направлена на развитие и восстановление спортивной инфраструктуры, создание современной базы, как для профессионального спорта, так и для доступных занятий массовым спортом. Мы придерживаемся похожих ценностей и, благодаря совместной работе, удалось реализовать такой проект в самом сердце Владивостока. И в этом проекте не только наша заслуга: каждый человек, который хоть раз совершил покупку в ресторане «KFC», причастен к этому доброму делу и помог его осуществить. Я благодарен всем гостям наших ресторанов за доверие. Вы вместе с нами делаете добрые дела!».

Максим Лимаров, Эдуард Сандлер и Олег Кожемяко на открытии KFC-ARENA.

Максим Лимаров, Эдуард Сандлер и Олег Кожемяко на открытии KFC-ARENA.

«Баскетбол 3х3 с каждым годом набирает обороты и на Олимпийских играх в Токио будет представлен как полноценный вид спорта. Подобная профессиональная площадка поможет развитию и вида спорта и в целом создаст место притяжения во Владивостоке. Баскетбол в Приморье любят и в этом сезоне вместе с ПСО «Динамо» мы планируем возродить профессиональную команду. – отметил Губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяко, - Я хочу поблагодарить Максима Александровича Лимарова за такой подарок городу и молодежи. Это хороший пример социальной ответственности бизнеса перед обществом».

Олег Кожемяко вручает благодарность Максиму Лимарову за создание нового спортивного объекта.

Олег Кожемяко вручает благодарность Максиму Лимарову за создание нового спортивного объекта.

Баскетбол в формате 3х3 - не только демократичный и доступный вид спорта. Он, в силу своей специфики, очень зрелищный и динамичный и не зря включен в программу Олимпийских игр. Площадка в самом сердце города объединит огромное количество ребят, даст новый импульс для каждого, станет точкой отсчета к достижению профессиональных высот, осуществлению своей мечты.

Игроки Олимпийской сборной вручили мячи с автографами Максиму Лимарову, Олегу Кожемяко, Олегу Стефанкову.

Игроки Олимпийской сборной вручили мячи с автографами Максиму Лимарову, Олегу Кожемяко, Олегу Стефанкову.

Команда воспитанников приморского баскетбола, игроки Олимпийской сборной и официальные лица на открытии KFC-ARENA: Эдуард Сандлер, Олег Кожемяко, Олег Стефанков, Максим Лимаров, Константин Шестаков.

Команда воспитанников приморского баскетбола, игроки Олимпийской сборной и официальные лица на открытии KFC-ARENA: Эдуард Сандлер, Олег Кожемяко, Олег Стефанков, Максим Лимаров, Константин Шестаков.

«Динамо» поддерживает запросы молодого поколения на здоровый образ жизни. Всегда рады принять молодежь в свои ряды. Баскетбол популярен во Владивостоке, и мы намерены его развивать. Строительство такой красивой и функциональной площадки позволит огромному количеству ребят и девчонок влюбиться в этот вид спорта и получить к нему круглосуточный доступ абсолютно бесплатно», - заключил председатель ПСО «Динамо» Олег Стефанков.

Официальные лица на открытии KFC-ARENA: Олег Стефанков, Максим Лимаров, Эдуард Сандлер, Олег Кожемяко, Константин Шестаков.

Официальные лица на открытии KFC-ARENA: Олег Стефанков, Максим Лимаров, Эдуард Сандлер, Олег Кожемяко, Константин Шестаков.

По словам автора идеи, яркое оформление площадки – это собирательный исторический образ баскетбола 3х3 во Владивостоке. «Дань уважения нам, «первопроходцам», команде «ПСРЗ», которая с 2007 до 2014 года показывала высокие результаты на всероссийской и международной арене. Зарисовки на тему баскетбола, как одного из символов города, и нового яркого имиджа «KFC-АРЕНА». Очень хотим передать этот настрой будущему поколению», - заметил управляющий ПСО «Динамо» Эдуард Сандлер.

Губернатор Приморского края вручает благодарность автору идеи создания KFC-ARENA Эдуарду Сандлеру.

Губернатор Приморского края вручает благодарность автору идеи создания KFC-ARENA Эдуарду Сандлеру.

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