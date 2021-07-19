Максим Лимаров и KFC подарили Владивостоку супер площадку для баскетбола 3Х3

KFC-ARENA – новое место притяжения для любителей баскетбола во Владивостоке.

Площадка из трех кортов с уникальным покрытием. Это подарок городу и его жителям, любящих спорт под открытым небом, от Максима Лимарова – владельца компании «ГудФуд ДВ» сети франчайзинговых ресторанов «KFC» на Дальнем Востоке. Заряженность бренда на молодежную культуру и спорт очевидна.

Олег Иванович Стефанков вручает благодарность Максиму Лимарову, владельцу сети франчайзинговых ресторанов «KFC» на Дальнем Востоке.

«Наш проект стал возможен благодаря синергии с ПСО «Динамо» - локомотивом большого спорта во Владивостоке, - отметил Максим Лимаров, - новая стратегия руководства «Динамо» направлена на развитие и восстановление спортивной инфраструктуры, создание современной базы, как для профессионального спорта, так и для доступных занятий массовым спортом. Мы придерживаемся похожих ценностей и, благодаря совместной работе, удалось реализовать такой проект в самом сердце Владивостока. И в этом проекте не только наша заслуга: каждый человек, который хоть раз совершил покупку в ресторане «KFC», причастен к этому доброму делу и помог его осуществить. Я благодарен всем гостям наших ресторанов за доверие. Вы вместе с нами делаете добрые дела!».

Максим Лимаров, Эдуард Сандлер и Олег Кожемяко на открытии KFC-ARENA.

«Баскетбол 3х3 с каждым годом набирает обороты и на Олимпийских играх в Токио будет представлен как полноценный вид спорта. Подобная профессиональная площадка поможет развитию и вида спорта и в целом создаст место притяжения во Владивостоке. Баскетбол в Приморье любят и в этом сезоне вместе с ПСО «Динамо» мы планируем возродить профессиональную команду. – отметил Губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяко, - Я хочу поблагодарить Максима Александровича Лимарова за такой подарок городу и молодежи. Это хороший пример социальной ответственности бизнеса перед обществом».

Олег Кожемяко вручает благодарность Максиму Лимарову за создание нового спортивного объекта.

Баскетбол в формате 3х3 - не только демократичный и доступный вид спорта. Он, в силу своей специфики, очень зрелищный и динамичный и не зря включен в программу Олимпийских игр. Площадка в самом сердце города объединит огромное количество ребят, даст новый импульс для каждого, станет точкой отсчета к достижению профессиональных высот, осуществлению своей мечты.

Игроки Олимпийской сборной вручили мячи с автографами Максиму Лимарову, Олегу Кожемяко, Олегу Стефанкову.

Команда воспитанников приморского баскетбола, игроки Олимпийской сборной и официальные лица на открытии KFC-ARENA: Эдуард Сандлер, Олег Кожемяко, Олег Стефанков, Максим Лимаров, Константин Шестаков.

«Динамо» поддерживает запросы молодого поколения на здоровый образ жизни. Всегда рады принять молодежь в свои ряды. Баскетбол популярен во Владивостоке, и мы намерены его развивать. Строительство такой красивой и функциональной площадки позволит огромному количеству ребят и девчонок влюбиться в этот вид спорта и получить к нему круглосуточный доступ абсолютно бесплатно», - заключил председатель ПСО «Динамо» Олег Стефанков.

Официальные лица на открытии KFC-ARENA: Олег Стефанков, Максим Лимаров, Эдуард Сандлер, Олег Кожемяко, Константин Шестаков.

По словам автора идеи, яркое оформление площадки – это собирательный исторический образ баскетбола 3х3 во Владивостоке. «Дань уважения нам, «первопроходцам», команде «ПСРЗ», которая с 2007 до 2014 года показывала высокие результаты на всероссийской и международной арене. Зарисовки на тему баскетбола, как одного из символов города, и нового яркого имиджа «KFC-АРЕНА». Очень хотим передать этот настрой будущему поколению», - заметил управляющий ПСО «Динамо» Эдуард Сандлер.