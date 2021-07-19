Приморская «Справедливая Россия» определилась с кандидатами

В пятницу, 16 июля, в приморском отделении партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» был выдвинут партийный список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморья по единому округу. В общую часть списка вошли Алексей Козицкий, Максим Белобородов, Виталий Башко. Члены партии утвердили 30 кандидатов по всем одномандатным округам и обозначили основные тезисы избирательной кампании.

В партийный список вошли заслуженные медицинские работники, учителя, врачи, спортсмены, индивидуальные предприниматели, представители общественных организаций, ветераны боевых действий, орденоносцы, ветераны труда и активные партийные деятели со всего Приморья. Возглавил список единогласным решением всех членов партии - главный локомотив и идейный вдохновитель, председатель регионального отделения партии Алексей Козицкий. Ранее, 26 июня, на Съезде Партии в Москве были выдвинуты три кандидата в Государственную Думу от Приморья: Максим Белобородов – 62 округ, Алексей Козицкий – 63 округ, Евгения Заварзина – 64 округ.

На съезде приморские справедливороссы сверили часы и снова обозначили свой приоритет - борьба с бедностью. Официальная статистика говорит, что в стране 18 миллионов россиян находятся за чертой бедности, то есть получают доход меньше 12 тысяч рублей.

Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Алексей Козицкий отметил, что борьба с бедностью – это задача всех партий.

- В среднем по стране, 12 % россиян живут за чертой бедности. В Приморье эти цифры выше – больше 13% приморцев имеют доход меньше прожиточного минимума. На наш взгляд, все политические партии должны объединиться, чтобы срочно выходить из этой ситуации. Мы подготовили выверенную, экономически просчитанную программу, в которой расписали, как можно достичь результатов в ближайшее время.

Упор в этой программе сделан на возвращение пенсионного возраста к прежним показателям – 55 лет для женщин и 60 для мужчин, введение справедливого базового дохода и снижение налога на добавленную стоимость до 15 % для всех товарных позиций. Также звучали предложения сделать НДС на продукты питания не больше 5 %, чтобы многие позиции наконец-то стали доступными.

Идея базового дохода не нова, подобные эксперименты проводят во многих странах: от Индии до Канады. Результаты радуют: люди чувствуют себя защищенными, имеют больше возможностей для развития и творчества, с большей охотой создают семьи и рожают детей. Выступавшие кандидаты уверены, что ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей каждому россиянину приведет к росту экономики и снизит социальное неравенство.

В программе СР звучит призыв отменить принцип обязательного медицинского страхования. По мнению партийцев, здравоохранение – прямая обязанность государства, ОМС – ненужный посредник, а врачи, медсестры и нянечки должны получать соответствующее вознаграждение. Еще один вопрос, беспокоящий будущих слуг народа – образование. Одним из выбранных кандидатов на предстоящие выборы в Законодательное собрание Приморского края стал заслуженный учитель, директор школы в приморском поселке Новый Михаил Скобенко. В своем выступлении он отметил низкий уровень образования в Приморье, дефицит кадров и необходимость отдать немалые суммы репетиторам, чтобы дети смогли успешно сдать государственные экзамены. Во времена, когда в депутаты все чаще рвутся бизнесмены, человек из сферы образования в политике редкость. Представители партии отмечают, что именно ученые, врачи, учителя и военные пенсионеры - это основной костяк кандидатского корпуса СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ ЗА ПРАВДУ. Только такие избранники способны вернуть людям утраченное доверие к власти.

Вопрос такого доверия – вопрос по-настоящему государственный. И решать его необходимо прямо сейчас, каждому из нас.

Чрезвычайно важно, чтобы на предстоящих выборах люди проявили активную гражданскую позицию, не подумали, что «все уже решено за нас». С таким мнением мы жили 20 лет, и получили, то - что имеем.

Сегодня как никогда важен каждый голос, приходите и проголосуйте.