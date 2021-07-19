Новым зампредом правительства Приморья назначен 30-летний «Лидер России»

Николай Стецко – новый заместитель председателя правительства по вопросам экономики и смежным отраслям Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Новым заместителем председателя правительства Приморья по вопросам экономики и смежных отраслей станет 30-летний Николай Стецко, который возглавлял краевое агентство проектного управления. Его выбрал и представил губернатор региона Олег Кожемяко в понедельник, 19 июля.

Николай Стецко приступит к своим обязанностям 20 июля. Он будет отвечать за экономику, проектную деятельность, промышленность и торговлю, профессиональное образование и туризм. В общем, под его ответственностью будут почти все вопросы, которые ранее курировал Константин Шестаков, теперь исполняющий обязанности главы Владивостока. Из списка пропали имущественные и земельные отношения и международное сотрудничество, но добавились профобразование и проектная деятельность.

Олег Кожемяко при представлении нового зампреда заметил, что Николай Стецко всем уже хорошо знаком, так как он курирует исполнение национальных проектов и взаимодействует с правительством края и городской администрацией.

Отметим, что Николай Стецко родился 5 июня 1991 года в Арсеньеве.

Николай начинал как главный специалист научно-организационного отдела Школы региональных и международных исследований (ШРМИ) ДВФУ. Он работал в бизнес-структурах, институтах развития Приморья, органах исполнительной власти. С апреля 2019 года до настоящего времени возглавлял краевое агентство проектного управления.

Имеет три высших образования по специальностям «Регионоведение» (ДВФУ), «Государственное и муниципальное управление» (ДВФУ), «Экономика и управление народным хозяйством» (ВГУЭС). В 2018 году стал победителем Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».

Николай уделяет внимание спортивным мероприятиям. Так, в середине июня этого года он участвовал в массовом забеге по национальному парку «Земля леопарда», а 17 июля – в «Гонке героев».