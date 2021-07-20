Что привезли с собой ватерполистки? Во Владивостоке прошла финальная тренировка сборной по водному поло перед Олимпиадой

Уже сегодня девушки вылетают в Японию. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

23 июля стартуют Олимпийские игры в Токио. Некоторые спортсмены уже на месте, а женская сборная по водному поло провела накануне последнюю на родной земле тренировку, после чего отправилась в страну Восходящего солнца. Ватерполистки впервые во Владивостоке, а решение о проведении здесь финальной части подготовки обусловлено акклиматизацией спортсменок.

Российская команда по водному поло, буквально «выстрелившая» на Олимпиаде в Рио-2016 так, что теперь весь мир следит за ней, провела 5 дней во Владивостоке. Тренировки шли по плану, 12 основных игроков и один запасной утверждены. Первая игра - со сборной Китая 24 июля. Также в группе с россиянками и другие достойные соперники - США, Япония и Венгрия.

ПРИВЕЗЛИ ВОРОТА С СОБОЙ

Тренировочный процесс, на самом деле, окутан множеством тайн. И дело не только в том, что из-за противокоронавирусных ограничений журналистов не допускают даже сделать фото у края бассейна - только с трибун, но и в том, что разглашение тонкостей тренировок очень обрадовало бы соперников девушек. Даже организаторы не знают, как именно используют ватерполистки бассейн, сауну и тренажерный зал.

- Это как у технолога любого, который на кухне готовит себе… чемпиона. Он знает, когда ему поспать, когда поесть и когда восстановиться, - пояснил директор центра спортивной подготовки Приморского края Денис Русинов.

По словам Русинова, Приморье предоставляет условия подготовки на воде и все необходимое для пост-тренировочного восстановления, в том числе сауну и массажные кресла. Интересен тот факт, что девушки привезли ворота для водного поло с собой. Дело в том, что времени на поиск соответствующего оборудования на приморской земле у наших олимпийцев попросту не было.

Стоит отметить, что организаторы проводят колоссальную работу. Одновременно со сборной по водному поло на базе «Олимпийца» тренируются и представители других видов спорта, в том числе пловцы и бадминтонисты. В кратчайшие сроки после тренировки пловцов нужно демонтировать дорожки, убрать лишние разделители, ставить ворота и лавочки. На девушек вся страна возлагает большие надежды, а в Приморье спортивные чиновники уже говорят о долгосрочном сотрудничестве.

- После успеха в Рио, я надеюсь, что они повторят успех в Японии, и в дальнейшем будут готовиться к Чемпионатам мира у нас в «Олимпийце». В подходящих для акклиматизации и тренировок условиях, - отметил Денис Русинов.

РЕЖИМ АРМЕЙСКИЙ

Как рассказал тренер женской олимпийской сборной по водному поло Андрей Белофастов, окончательный состав, те 13 человек, которые уже вылетели в Токио, определен. Подготовка шла согласно штатному расписанию:

По словам тренера Андрея Белофастова, окончательный состав команды уже определен. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

- Расписание здесь во Владивостоке у нас было одинаковое все 4 дня. В 6 утра подъем, завтрак. Утром с 8 до 10 у нас только вода, то есть мы плаваем индивидуально и не включаем лишних нагрузок. Вечером у нас - час тренажерного зала с 15 до 16. С 16 до 18 у нас вода - вторая часть, - поделился с журналистами тренер.

Настрой боевой, хотя для водного поло достаточно важно присутствие болельщиков на трибунах, а в этом году такого не будет:

- Игры проводятся раз в 4, сейчас раз в 5 лет, поэтому девочки настроены, готовы. Я надеюсь, что нам удастся достичь тех целей, которые мы ставим перед собой. Мы понимаем, что основная игра у нас будет 3 августа – четвертьфинал, - добавил Андрей Белофастов.

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