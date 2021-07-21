Легенда футбола посетил Владивосток в рамках проекта «100 городов»

Дмитрий Булыкин в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» Фото: Сергей БАЛАНОВ

Когда во Владивосток приезжает звезда такого уровня, как легендарный нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин, - это событие. Тем более, если поездка связана не столько со спортом, сколько с активной общественной деятельностью. Как рассказал сам Дмитрий, его цель – пообщаться с людьми и вникнуть в проблемы региона, чтобы потом, пользуясь своей публичностью, донести их до тех, кто сможет их решить.

«Буду ставить вас в пример»

Началась поездка со встречи Дмитрия Булыкина с руководителями спортивных и молодежных организаций Владивостока, она прошла на недавно отремонтированной площадке для экстремальных видов спорта, где даже утром в субботу было многолюдно.

Булыкин встретился с руководителями спортивных и молодежных организаций Владивостока на недавно отремонтированной площадке для скейтбординга Фото: Сергей БАЛАНОВ

- В регионах мне рассказывают много проблемных моментов: спортивные площадки ликвидируются, застраиваются жильем, потому что это выгоднее. Но я считаю, что государство должно уделять больше внимания доступному спорту, особенно для детей, поскольку им нужно развиваться физически, укреплять свой организм. К тому же спорт еще и закаляет характер. Поэтому здесь нужно все делать для того, чтобы у детей была возможность заниматься спортом, - считает Дмитрий Булыкин.

Владивосток в этом отношении его по-хорошему удивил, особенно лыжней на Русском острове – бесплатной для всех жителей, подобных примеров в стране найти трудно. «Мы взяли курс на популяризацию массового спорта, - рассказала замначальника управления физической культуры и спорта города Оксана Шинковская. – Наряду с футболом и хоккеем у нас популярны пляжные виды спорта, такие как сапсерфинг, а что касается скейтбординга, Владивосток – один из первых городов в стране, где он появился. С недавнего времени массовыми стали и лыжи. На острове Русский мы огораживаем кусок бывшей объездной дороги, засыпаем снегом, ставим две теплые раздевалки, бесплатно даем в прокат лыжи. Только прошлой зимой физической культурой там позанимались 32 тысячи человек».

Во время встречи Дмитрий передал директору МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрею Волкову символический кубок - его вручат одному из игроков во время дворового турнира, который пройдет во Владивостоке уже в августе, причем, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. «Мы в прошлом году пропустили, в этом обязаны провести, - говорит Андрей Волков. – С марта нам звонят и пишут, ребята хотят играть».

Дмитрий согласился, что после пандемии особенно важно скорее войти в спортивный ритм, и пожелал хорошо провести соревнования. А также заверил, что будет ставить Владивосток в пример во время своей поездки по регионам.

Все хотят болеть за своих

Дмитрий Булыкин прибыл в Приморье по приглашению Алексея Журавлева, депутата Государственной Думы, в рамках проекта «100 городов». Благодаря проекту Дмитрий проехал уже несколько регионов, где из первых рук узнает, как обстоят дела, причем не только со спортом, и старается помочь людям.

Дмитрий передал директору МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрею Волкову символический кубок Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Недавно встречался с многодетными семьями, было много озвучено проблем, которые нужно решать. Хочется, чтобы многодетные гордились своим статусом, чтобы это было престижно, государство уделяло внимание таким семьям, потому что повышение демографии – это задача номер один для нашей Родины, - заявил Булыкин пресс-конференции с приморскими журналистами, которую он провел совместно с Алексеем Журавлевым.

Не обошлось без вопросов о вылете российской сборной.

- В российском футболе нужны реформы, чтобы мы радовались и гордились нашей сборной. Молодежь смотрит на наших футболистов, и пытается быть похожими, а многие на этом энтузиазм и вырастают в хороших футболистов. Все хотят в регионе команды со своими воспитанниками, хотят болеть за своих ребят, а не иностранцев, которые просто деньги зарабатывают и уезжают, - заявил Булыкин.

При этом лидер партии Алексей Журавлев отметил, что его коллега, говоря о нынешнем положении дел, проявляет большую выдержку, видимо, выработанную за годы спортивной карьеры.

«Все везут в Китай»

На следующий день Дмитрий Булыкин посетил центр реабилитации диких животных «Тигр» в поселке Алексеевка, известный на всю страну. Именно здесь выхаживают редких птиц и животных, в том числе краснокнижных тигров и леопардов, чтобы потом им было максимально просто адаптироваться в дикой природе.

В среднем, животные находятся здесь 1,5-2 года, затем их выпускают на волю в разных местах Дальнего Востока, но обязательно в ареале обитания вида. Параллельно сотрудники центра работают с местными жителями, рассказывая, как жить в гармонии с животными. За годы работы спасены и выпущены в дикую природу 15 тигров и 30 леопардов, многие попали сюда после встречи с браконьерами или из-за покушения человека на само место их обитания.

«Я поражен красотой Приморья и самоотверженными людьми, живущими здесь. Но само положение дел в крае не устраивает. Уссурийскую тайгу надо спасать и защищать. Никаких массовых вырубок. То, что происходит сейчас, - беспредел. Порядка 40% Уссурийской тайги уже уничтожено, все везут в Китай. А восстанавливаться лес будет 70-80 лет и то при условии, что этим будут заниматься! Браконьеры безбожно орудуют и отстреливают диких животных, занесенных в Красную Книгу. Страшно представить: за шкуру, клыки готовы убить живое существо, даже не оставив шанса нашим потомкам любоваться этими животными в естественной среде!» – сказал Дмитрий Булыкин.

Сам Дмитрий поддерживает благотворительные мероприятия, средства от которых идут на поддержку сохранения и развития популяций амурских тигров и дальневосточных леопардов. Последний такой товарищеский матч в поддержку проектов сохранения краснокнижных кошек Дальнего Востока между любительскими футбольными командами «Амурские тигры» и «Дальневосточные леопарды» с участием Булыкина состоялся в августе 2019 года в Москве.

На волнах любимого радио

Легендарный спортсмен ответил на вопросы слушателей, в том числе о провале сборной на Евро-2020 Фото: Сергей БАЛАНОВ

Конечно же, легендарный спортсмен стал желанным гостем радио «Комсомольская правда Приморье». Он ответил на вопросы наших слушателей, которые вы задавали в соцсетях, в том числе о провале сборной на Евро, о лучшем футболисте России прямо сейчас и о гигантских зарплатах.

- Разговоры о больших зарплатах были всегда, и с этим нужно что-то делать, - считает Булыкин. - потому что ну очень большие бюджетные деньги тратятся на футбольные клубы. Хочется, что это тратилось более эффективно. Даже если у некоторых клубов в два раза обрезать бюджет, игра не изменится. Просто бюджеты раздувают. Я бы больше денег отправил на развитие детского спорта.

Но еще охотнее, чем о футболе, Дмитрий Булыкин говорил о своей общественной деятельности и возможности приносить реальную пользу людям.

- Недавно в рамках проекта «100 городов» были в Иркутске – помогли семье с новой инвалидной коляской. Предыдущая сломалась, и ребенок не мог ни гулять, ни куда-то выехать. Помогли, организовали. И когда видишь его радостные глаза, когда он сел в эту коляску и выехал во двор, сфотографировался, был доволен, что обратили внимание, а детям нужно внимание, - это очень приятно, когда люди получают удовольствие.

Не избежал Дмитрий вопроса, готов ли к большой ответственности, если станет политиком.

- Когда я был футболистом, это тоже была «большая ответственность», когда в сборной играл – там тоже ответственность… Сейчас ко мне многие подходят и пытаются решить через меня разные бытовые вопросы. Говорят: «Мы на нашем уровне не смогли, но ты – ты известный, ты то можешь! Помоги нам, пожалуйста!» И иногда даже получается. Мне нравится помогать людям, и думаю, всем нужно друг другу помогать, чтобы в итоге все были довольны и улыбались друг другу при встрече, а не опускали вниз глаза.