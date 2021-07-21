Тела сожжены, ноги связаны: в Приморье совершено жестокое преступление

В 30 метрах от места преступления найден автомобиль Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Тела двух частично сожженных мужчин нашли на берегу реки Тигровая, недалеко от села Хмельницкое Партизанского городского округа. Ноги одного из погибших были связаны. Недалеко от кострища обнаружена машина потерпевшего. Происшествием занимаются правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 19 июля, село Хмельницкое было поражено новостью – недалеко от дома по улице М. Попова нашли двух мужчин с многочисленными ожогами, а ноги одного из них и вовсе были связаны. Тела лежали в кострище в лесу на правом берегу реки Тигровая. Этого уже достаточно, чтобы нагнать жути на местных жителей, но и это еще не все. В 30 метрах от этого места следователей и полицейских ждала еще одна находка – машина одного из потерпевших, тоже сожжена.

Следователи выяснили, что погибшим по 45 лет, и они оба проживали в Партизанске.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ – убийство двух лиц. Сейчас правоохранители рассматривают несколько версий происшествия, которое напоминает лихие 90-е.