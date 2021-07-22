Выдали на дороги

Бюджет и социальная политика - повестку работы внеочередного заседания ЗСПК в июле можно разделить на два блока. Депутаты вновь вносили поправки в главный финансовый документ региона, однако речь шла о перераспределении денег внутри одной статьи. То есть их не освоили год назад, и остатки перешли на 2021-й.

Подарок от властей получили власти Ханкайского и Пожарского районов. Более 100 млн рублей будет выделено на ремонт дорожного полотна в этих регионах края.

«Деньги будут направлены на содержание автодорог регионального или межмуниципального значения. А также предусмотрены дополнительные средства на предоставление субсидий Пожарскому и Ханкайскому муниципальным районам на капремонт и ремонт дорог. В Пожарском районе эти средства пойдут на дороги местного значения до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с дорогами общего пользования, а в Ханкайском - на дороги общего пользования», - отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян. Депутаты поддержали решение большинством голосов.

ТФОМСу больше

Повысить финансирование борьбы с коронавирусом решили приморские парламентарии. Народные избранники добавили больше денег в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Необходимость такого решения прокомментировал спикер Законодательного собрания Александр Ролик.

«Еще один важный вопрос - это корректировка бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Дополнительные средства будут направлены на противодействие коронавирусной инфекции, поддержку медицинских учреждений и медработников, а также на стимулирующие выплаты за раннее выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации», - сказал Александр Ролик.

Увеличить финансирование ТФОМСа удалось за счет двух источников: это увеличение неналоговых доходов и распределения межбюджетных трансфертов. Теперь доходы фонда возрастут до 34,5 млрд рублей, расходные обязательства - до 34,9 млрд. Дефицит бюджета фонда составит 469 млн рублей. Его покрытие обеспечено средствами, остававшимися на счете приморского ФОМС по состоянию на 1 января 2021 года.

Деньги планируется направить на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, а также на стимулирующие выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медосмотров населения.

И жить, и есть

Социальное направление тоже не осталось без внимания депутатов. Очередные корректировки расширили возможности отдыха для детей с ограниченными возможностями Приморского края.

Теперь в бюджете будут предусмотрены деньги для проезда к месту отдыха не только самого ребенка, но и его сопровождающего. Более того, теперь для этой категории будет возможность получить путевку типа «мать и дитя», то есть включающую право на проживание и питание еще и взрослого.

Дети же из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, могут рассчитывать на путевки в санатории и дома отдыха региона с обязательным включением не только питания и проживания, но и оплатой проезда. Причем как самого ребенка, так и его сопровождения.

«Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются за счет средств краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, установленных на текущий финансовый год», - отметила председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко.

По данным профильного министерства, в 2022 году планируется приобретение 4600 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 80 путевок по типу «мать и дитя».

За бюджетный счет

В помощь для потребителей тепла, подключенных к котельным Минобороны и ФСБ, депутаты приняли решение продлить действие права на компенсацию. Такая мера поддержки действует в регионе с 2019 года. Сейчас ею пользуются 11 тысяч жителей Приморья.

Изначально мера была конечна - то есть действовала до определенного времени. Предполагалось, что в конце 2021 года все котельные будут переданы на баланс края. Однако в сроки не уложились. И потому правительство решили поддержать приморцев и продлить действие компенсации.

«С учетом продления предоставления социальной выплаты до 2024 года потребность средств краевого бюджета на реализацию данной выплаты с учетом среднегодового роста тарифов составит на 2022 год - 19,6 млн рублей, на 2023 год - 20,4 млн рублей. В бюджете Приморского края на эти цели предусмотрено по 23,84 млн рублей на каждый год», - говорится в сообщении пресс-службы Законодательного собрания края.