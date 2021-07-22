Людей не бросим: как сейчас решаются проблемы домов после ликвидации УК Фрунзенского района

Директор МУПВ «Центральный» Алексей Майоров.

В связи с тем, что в июне управляющая компания Фрунзенского района была ликвидирована и больше не могла исполнять работы по обслуживанию многоквартирных домов, эти обязанности были возложены на МУПВ «Центральный». Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Владивостока. Как отметил начальник управления содержания жилищным фондом администрации Владивостока Григорий Пейхвассер, все материалы для организации назначения временной компании были подготовлены в кратчайшие сроки, чтобы дома и их жители не остались без должного обслуживания.

Специалисты МУПВ «Центральный» будут осуществлять работы по управлению многоквартирными домами до момента избрания собственниками жилья новой управляющей компании. В эфире радио «Комсомольская правда - Владивосток» директор МУПВ «Центральный» Алексей Майоров рассказал, с каким трудностями столкнулись специалисты управляющей компании и как сейчас обстоят дела с обслуживанием домов, которые остались без «управляйки».

ДОМА НЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Алексей Геннадьевич, стало ли для вас это решение полной неожиданностью, или были предварительные разговоры и время на подготовку к такому решению?

- Времени на подготовку не было, как и предварительных разговоров. Можно сказать, что все ограничилось одним вопросом: «Справитесь?». Мы ответили утвердительно, и я очень благодарен, что нам было оказано такое доверие. Постараемся его оправдать. Конечно, это большой объем работы, есть и пятиэтажки, и дома по 19 этажей, разная площадь. Но всем этим нужно заниматься, именно поэтому на первый план выходят старшие домов и председатели советов домов. Если они в хорошем контакте с представителями управляющей компании, налажено взаимодействие, - это залог успеха!

- Как жильцы отреагировали на ситуацию? Все ли дома остались под управлением МУПВ «Центральный», или кто-то уже успел провести собрания и избрать другую форму обслуживания, такую как ТСЖ?

- Жители реагировали по-разному. Некоторые жильцы домов изначально были недовольны работой прежней управляющей компании, были и те, кто, наоборот, обрадовался, что им назначили пусть и временную, но муниципальную компанию. Кто-то боялся, что дома останутся без обслуживания, но мы никого не бросили. Сейчас решение о выборе компании приняло порядка 20 домов, переданных нам в управление. Кто-то уходит к коммерческим компаниям, другие же остаются с нами, но ТСЖ пока никто не собирается создавать.

ПРИШЛИ С «НУЛЯМИ»

- Чтобы понять проблемы каждого дома, надо было как минимум провести ревизию и пообщаться с самими жителями. На что в основном жаловались?

- Самый популярный вопрос: «Что стало с деньгами?». УК Фрунзенского района в мае выставила квитанции за май и июнь, многие жильцы заплатили, но в итоге дома поступили к нам с нулевым балансом. А так как передача домов произошла в июне, мы тоже выставили счет за июнь. Естественно, мало кто захотел платить еще раз. Людей, конечно, нужно понять, но мы не стоим в стороне, наоборот, помогаем им вернуть свои деньги. Наши юристы активно содействуют гражданам в подготовке всех необходимых документов для обращений в прокуратуру.

- А как обстояли дела с передачей документации по домам?

- Тут тоже мы столкнулись с большой проблемой. По закону при переходе дома от одной управляющей компании к другой передается и вся документация, и финансовые средства. Но с УК Фрунзенского района этого не произошло. В ответе нам было указано, что у них нет технической документации, а все финансовые отчеты надо смотреть в ГИС ЖКХ. Иными словами, нам ничего не передали. Мы сейчас восстанавливаем все это, самостоятельно проводим осмотр каждого дома. По ряду адресов постарались заключить договоры с теми же подрядчиками, которые и ранее обслуживали эти участки, чтобы жильцы не пострадали.

- Какой первостепенный объем работ вы уже успели наметить?

- Сейчас главная наша задача - подготовка к отопительному сезону, это промывка и опрессовка. Мы стараемся не отставать от графика. Конечно, никуда не уходят и повседневные проблемы, связанные с обслуживанием домов и придомовой территории: уборка на площадках для мусорных контейнеров, спил веток, покос, кровля, фасады: работа есть всегда.