Хабаровчане рассказали про опасный прыжок с вышки во Владивостоке: «Стропы запутались, развернуло в опору ЛЭП»

Бейсеры незадолго до прыжка. Фото: Инстаграм @extreme_activity / @droprope_khv

Захватывающее дух и щекочущее нервы видео взбудоражило социальные сети Приморья. Два любителя экстремальных и активных видов отдыха приехали из Хабаровска во Владивосток и покорили линию электропередач на мысе Токаревского. «Комсомольская правда – Владивосток» пообщалась с бейсерами и выяснила, насколько это страшно было прыгать и какие существовали риски.

Вообще, два хабаровчанина, Константин и Алексей, приехали во Владивосток на мероприятие роуп-клифф, которое проходило на Русском острове. Это сочетание двух видов активностей в одной локации: участники пробуют свои силы в роупджампинге (прыжки с веревкой) и клиффдайвинге (прыжки со скалы в воду). И вот финальным штрихом гостей стал бейсджампинг.

Шаг, второй, прыжок. Не успел оказаться в воздухе, как дергаешь кольцо, чтобы раскрыть парашют. В ушах свистит ветер, а вокруг тебя летает дрон. Примерно так выглядит начало эпичного видео, на котором экстремалы из Хабаровска выполняют бейс-прыжок с опоры ЛЭП на мысе Токаревского во Владивостоке. Кстати говоря, раньше на вышку могли забираться все кому не лень, однако несколько лет назад в целях безопасности нижняя часть лестницы была спилена. Теперь для того, чтобы забраться на опору ЛЭП, нужна минимальная альпинистская подготовка и большая сноровка, чтобы тебя не ударило током.

Первым с высоты 140 метров прыгал Константин, он приземлился на небольшой участок косы, ведущей до известного действующего маяка.

Внешне это выглядит впечатляюще и будто бы легко. Но так ли это? Как оказалось – не совсем. Бейсджампинг считается наиболее опасным видом прыжков с парашютом и рассматривается как крайне экстремальный спорт. И хотя в этой истории была чуть более «комфортная» высота (иногда прыгают с объектов в три раза ниже), совсем не удивительно, что Костя – новичок в бейсе – успел накрутить себя, пока они с другом ждали пилота FPV дрона Александра.

– Было немного страшно, хотя скорее я назвал бы это сильной тревогой. Мы много времени провели наверху, больше чем обычно, ожидая пилота FPV дрона, который нас снимал. За это время тревога успела достичь высокой степени. Я начал вспоминать, что при укладке парашюта у меня не очень хорошо получилось уложить стропы, в голове возникали неудачные исходы прыжка, так бывает и в скайдайве, – делится бейсджампер.

Приземление у Константина получилось вполне удачное, хоть и немного жесткое, прямо на землю, всего в нескольких сантиметрах от моря. Хотя и вариант оказаться в воде был предусмотрен. Как рассказал любитель активного отдыха, грудная перемычка от парашюта была застегнута так, чтобы он мог ее быстро расстегнуть и скинуть обмундирование. Дальше – дело практики.

– Я прекрасно чувствую себя в воде, раньше много плавал и несколько лет играл в водное поло, так что риска утонуть у меня не было. Я освободился бы от подвесной системы, выплыл на берег, а потом решил вопрос с тем, как ее достать.

Звучит все хорошо, подготовлено, но, как оказалось, покорение таких коротких высот для Кости почти в новинку – после восьми лет стандартных прыжков с парашютом привели его к тому, что полтора месяца назад экстремал решил освоить бейс-прыжки. Обучал его Алексей – еще один большой любитель впечатлений поострее.

Константин новичок в бейсджампинге. Фото: Инстаграм @droprope_khv

– Константин только начал заниматься, он мой студент в бейсджампинге, у него несколько прыжков, – рассказывает Алексей. – Я же занимаюсь бейсом с 2013 года, восемь лет. Прыгал много, уже больше 500 прыжков с различных объектов, которых у меня больше 200 по всему Дальнему Востоку, России и ближнему зарубежью и даже есть немного стран Юго-Восточной Азии.

Опыт у него и правда обширный. В некоторых странах – Лаос, Вьетнам – Алексей стал первооткрывателем в плане экстремальных прыжков. Минимальная высота, которую он покорил, стали 36 метров – прыгал с дерева над обрывом. Поэтому точка во Владивостоке для гостя не показалась сложной.

Леша в полете успел выполнить двойное сальто, после которого он и начал раскрытие парашюта.

– Двойное сальто, гейнер, для меня простой трюк, который я уже наработал. Я его прыгал уже больше 30 раз, и в этот раз для меня это не проблема. Проблемка была в другом – после раскрытия купола, на видео видно, что из одна из частей купола оказалась подмята. Стропы, когда выходили, завязали небольшой узелок, и меня живенько развернуло к опоре. Хорошо, ветер был около пяти метров в секунду, который не дал мне отлететь к ЛЭП. Я сделал несколько определенных движений, и узел разошелся, что вернуло мне управление куполом, – поделился бейсер.

Алексей отметил, что именно такой случай произошел с ним в первый раз, но благодаря своему опыту он успел решить все быстро и даже приземлился на косу, а не в воду, хотя и такое случалось.

– Бейсджампинг это крайнее проявление экстрима, когда уже все перепробовал и идешь в этом направлении. В вашем городе не так много мест, где можно попрыгать безопасно, у вас очень плотная застройка, постоянные перепады, и прыгнуть с какого-то дома и потом спокойно приземлиться проблемно. Я несколько раз прыгал у вас с домов, но не всегда удачно. В одном месте завис на дереве, в другом чуть ногу не сломал. А прыжки с ЛЭП сами по себе опасны, без какой-либо информации лазить туда нельзя, – подчеркнул экстремал.

Алексей успел покорить около 200 высотных объектов и прыгнуть более 500 раз подобным образом. Фото: Инстаграм @extreme_activity

И хотя Алексея можно причислить к профессионалам, он признался, что было некоторое беспокойство из-за долгого ожидания. И не ему одному. Видеооператор и владелец дрона Александр тоже поделился впечатлениями от проделанной работы.

– Снимать было не сложно, было страшно за ребят. Я волновался, что в полете можно зацепить «медузу», которую они выбрасывают, чтобы раскрылся парашют. Если я бы я ее зацепил и дрон запутался, то парашют не смог бы раскрыться.

История далеко не первого покорения ЛЭП во Владивостока закончилась хорошо. До этого отсюда уже прыгали и жители Владивостока, и гости из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Но мы хотели бы заметить, что все они – большие профи в этом непростом и крайне экстремальном деле.