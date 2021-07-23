Во Владивостоке вернули «зебру» на Семеновскую: пока обошлось без заторов

Пешеходы в центре Владивостока наконец-то в законе Фото: Сергей БАЛАНОВ

Можно поздравить жителей и гостей Владивостока – на улицу Семеновскую в центре города, наконец, вернулся пешеходный переход. Туда, где он так очевидно необходим и где на этот факт годами закрывали глаза. В ночь на 23 июля дорожники нарисовали «зебру» и поставили знаки, теперь от площади Адмирала Фокина, где сейчас находится аллея стритфуда, до площади Семеновской, центрального городского автобусного хаба, для пешеходов стал безопаснее.

Ранее власти обещали поставить тут еще и светофор с «кнопкой», который будет включаться «зеленым» для пешеходов по требованию, но этого пока не произошло, переход сейчас не регулируемый, то есть водите6ли все время уступают пешеходам. Но даже в таком режиме в вечерний час пик пятницы пробок здесь не больше, чем обычно.

Первый день с "зеброй" пробок не вызвал Фото: Сергей БАЛАНОВ

Негласный переход

Официально нерегулируемый пешеходный переход здесь уже существовал несколько лет назад. Сколько именно, уже трудно вспомнить. Как и трудно вспомнить площадь Семеновскую с кустами в форме слоников. А они были. А потом на их месте появился торговый центр «Клевер Хаус», его, кстати, сейчас пытаются продать за долги. Перед торговым центром – одна из самых неудобных и опасных автобусных остановок города, с которой при этом отправляется с десяток важных маршрутов. А сбоку – припека – крытый надземный пешеходный переход через улицу Семеновскую.

Это сейчас урбанисты бьют тревогу и называют такие переходы, которые упрощают жизнь водителей, но усложняют пешеходам, градостроительным преступлением. В нулевые голос автолобби был особенно громким, и про нужды маломобильных граждан, мам с колясками, пенсионеров да и просто людей с тяжелыми сумками, которые идут на автобус, особенно никто не думал. Наоборот, идея направить пешеходный поток над дорогой, да еще и насквозь через торговый центр – вдруг благодарные граждане еще что-нибудь купят по дороге – казалась кому-то очень удачной.

Но время расставило все по местам. Очень скоро переход закрыли как небезопасный. По одной из версий, в теплом переходе стали собираться и ночевать маргиналы, там прохожих могли ограбить, а один раз даже случилось изнасилование.

После ограблений и даже изнасилования виадук закрыли, а потом в нем и вовсе обнаружился дефект Фото: Сергей БАЛАНОВ

В общем, эту градостроительную ошибку законсервировали, но альтернативу так и не придумали. Более того, лет десять назад начальник городской ГИБДД вообще предлагал простроить забор прямо посередине улицы Семеновской (она тогда была двусторонней), чтобы люди просто не могли туда-сюда шастать. Забор, к счастью, не построили, и люди продолжили шастать, не видя другой альтернативы.

К счастью для пешеходов, сама улица хоть и оживленная, конкретно в этом месте машины обычно едут медленно. Во-первых, поворачивают с Алеутской и Корабельной набережной, во-вторых, впереди их ждет перекресток с Океанским проспектом, перед которым практически всегда пробка из-за светофора. Да и водители в большинстве своем понимают, что пешеходам тут деваться некуда, и вот уже много лет пропускают людей без всякой «зебры». Установился такой негласный паритет между водителями и пешеходами, который при этом противоречит ПДД. Но как-то жили.

Альтернатива для слепых

Возможно, кто-то из читателей чуть раньше по тексту уже успел возмутиться: как нет альтернативы? А переход вдоль Алеутской буквально в 50-70 метрах?

Да, там «зебра» есть, достаточно давно, и светофор. И все-таки странно, что этот переход до сих пор кто-то называет альтернативой, закрывая глаза на один очевидный факт: между двумя этими «зебрами» есть не просто еще один перекресток, а настоящая ловушка – это выезд с Корабельной набережной. Выезд с закрытым обзором, со сложным уклоном дороги, без тротуаров, да еще и запаркованный. В общем, если кто-то всерьез готов рассуждать о том, что это «хорошая альтернатива», то к нему есть много вопросов.

Но если бы речь шла только о недовольстве некоторых водителей (не большинства, поскольку большинство, как мы уже говорили, понимает пешеходов и пропускает их по фантомной «зебре»). Так нет же. Сотрудники ГИБДД периодически штрафовали здесь пешеходов, переходивших под виадуком, а на вопрос: «Как вы себе представляете правильный способ перейти дорогу» отправляли как раз той самой «альтернативой». Когда в свою очередь пешеходы спрашивали инспекторов, в своем ли они уме и действительно предлагают людям идти по проезжей части среди автомобилей через опасный перекресток к светофору, полицейские разводили руками. Глупость ситуации они тоже видели.

Даже сейчас видно, что идти к ближайшему переходу придется по дороге с риском для жизни Фото: Сергей БАЛАНОВ

Особенно настойчиво инспекторы лютовали здесь в 2017 году. Тогда штраф нарвалась даже Ирина Медведева, на тот момент общественный советник губернатора Приморского края. Она рассказала об этом у себя в соцсетях, тему подхватили и СМИ, требуя ответа от полиции и городских властей, хорошо ли они подумали. Ответа так и не дождались, но лютовать, кажется, на время перестали.

Музей градостроительных ошибок

Власти Владивостока, кстати, все эти годы, пытались найти решение проблемы. Например, хотели… восстановить виадук. Для этого выделили на ремонт в 2015 году почти полмиллиона рублей. Подрядчик даже что-то сделал, но не смог поменять стеклопакет. Оказалось, что в конструкции есть дефекты. Возможно, из-за того, что за пару лет до этого в него врезался грузовик.

В итоге контракт расторгли по обоюдному согласию, подрядчик получил практически все деньги, а переход так и остался стоять закрытыми.

Казалось бы, что еще могло пойти не так… Могло. После переноса столицы Дальнего Востока из Хабаровска встал вопрос, что бы такого сделать во Владивостоке, чтобы все сразу поняли, что столица теперь он. И чья-то светлая голова сказала – нужны парковки в центре. Тут, правда, урбанисты снова хватаются за сердце, ведь парковки в центре города не избавляют от пробок, а наоборот. Но сейчас мы не об этом.

Места в городе мало, и если для капитальной парковки нашли пустырь возле железнодорожного вокзала, то дальше чиновники придумали закупить некие «модульные» парковки, которые, судя по картинкам, уместно смотреться не будут даже на промзоне. Так еще и стоит такая несуразная конструкция 20-30 миллионов, хотя вмещается туда чуть больше десяти машин. Ну и, конечно, поставить эту столь нужную парковку решили прямо тут, на площади Адмирала Фокина.

О том, что это была плохая идея, честнее всех высказался новый глава города Константин Шестаков, который сказал, что если допустит строительство этой нелепой модульной парковки здесь, то ему будет стыдно смотреть своим детям в глаза. И стройку-то он остановил, сейчас горадминистрация подыскивает другое место. Правда, забор вокруг старого все еще на месте и, по иронии судьбы, именно в него сейчас упирается свеженарисованная «зебра».

Переход упирается в недостроенную парковку. Ирония Фото: Сергей БАЛАНОВ

Модульную парковку уже предложили перенести на Корабельную набережную, где сейчас стоит дорожная техника. Можно сказать, что это большая победа. А впереди, возможно, еще одна: недавно прозвучала идея полностью демонтировать тот самый виадук над Семеновской, который так и не смог. И идею эту, предварительно, городские власти поддержали. Возможно, это будет даже честнее, чем оставлять его в качестве «Памятника градостроительным ошибкам», как остроумно предлагают некоторые горожане. Ошибки нужно исправлять.

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