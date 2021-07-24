"Стоит негласное табу на продажу ОСАГО в Приморье" - Галина Антонец

В этом году Приморский край обогнал Чечню по убыточности ОСАГО для страховых компаний Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Купить полис ОСАГО в Приморском крае сегодня невозможно. Даже по знакомству. Вообще, никак. Даже если вам его агент выпишет, вдруг, "активировать" его через сайт будет невозможно. А сейчас без этой активации полис не заработает.

Я сразу сейчас оговорюсь, не смотря на то что я юрист, я постараюсь написать о той проблеме, которая сейчас случилась в Приморье с полисами ОСАГО, максимально простым языком. Чтобы было понятно.

Итак. Полис не купить. Стоит негласное табу на продажу ОСАГО в Приморье. Официально вам вряд ли какая-либо компания это подтвердит, но вы просто попробуйте сами приобрести полис: на сайте или через агента. Это будет самым достоверным комментарием по ситуации.

Знаете, еще пару лет назад для страховых компаний, продающих ОСАГО, самым рискованным и нелюбимым регионом была Чечня. В этом году Приморский край обогнал прекрасную Чечню по убыточности ОСАГО для страховых компаний.

Преступление ли это? Ну, пока нет решения суда и не доказано иное... Мы же не можем никого обвинять, правда? А наши правоохранительные органы как-то не очень стремятся заниматься такими делами, хотя страховые компании уже давно бьют во все колокола. В доле? Да вот кто его знает. Опять же, не пойман не вор.

Но одно я знаю точно - схемы, которые используют для заработка на ОСАГО, очень умные, и занимаются ими люди, хорошо знающие законы, судопроизводство, практику выплат по ДТП. Схемы, которые они проворачивают, хорошо организованы. В них у каждого своя роль, и участвуют в ней и юристы, и эксперты, и техники и… много народу. Это самый настоящий бизнес на ДТП. Высокодоходный бизнес, который правда рушит другой бизнес - страховых компаний и полисов ОСАГО.

Что же такого они делают?

Ну, для начала они очень хорошо знают законы, и вообще все нормативные акты, касающиеся ОСАГО, страхования, оформления ДТП, выплат, методические рекомендации по расценкам и прочее.

Выбирается машина, новые детали которой стоят очень дорого. Стоимость второй машины, участвующей в схеме, не имеет значения, так как она должна зацепить ту, которая по расценкам подороже будет. С учетом того, что сейчас даже ГИБДД на место ДТП вызывать не надо (если нет пострадавших), то можно легко оформить все так и получить выплату до 400 000 рублей.

Сделали ДТП. Оформили. Потом, допустим, можно взять и подломать крепление фары… Получить возмещение в 180 тысяч - столько новая стоит. А пострадавший имеет право требовать стоимость новой фары, а не ее стоимость с учетом износа. Менять ее потом или нет, уже право пострадавшего. Ну, или можно взять и порвать проводку, а это уже тысяч на триста, по расценкам методического пособия, потянет. Получить со страховой компании стоимость новой проводки, починить за копейки вырванную. И вуаля! У вас на руках несколько сотен тысяч, а иногда и миллионов, выплат от страховой компании. А страховой девать некуда, они обязаны выплачивать, иначе лишаться права продавать полисы вообще по стране.

А отремонтированную машинку можно еще раз под ДТП подвести, и еще, и еще… Пока не примелькается. Подставлять-то в наглую они вряд ли будут. Я уже писала - люди умные в этих схемах работают.

Именно по таким схемам пару лет назад были в итоге уничтожены местные приморские страховые компании.

Кто в этом виноват, и что делать? Спрашиваю я, в первую очередь, себя. Я лично уверена, что все это вот процветает, только из-за того, что правоохранительные органы не хотят в этом направлении работать. Ведь у нас в УМВД не глупые люди сидят, и опера опытные есть, и следователи.

Создать спецгруппу по этим схемам, проанализировать, собрать сведения от страховых. Я думаю, они много расскажут, и есть про кого рассказать. Уверена не составит труда выявить тех, кто придумал, и реализовывает очередной «честный» способ отъема денег у населения. В данном случае у страховых компаний.

А пока, удачи в покупке полиса ОСАГО. Если найдете, где купить, поделитесь контактами.