Смартфон детям. О чём переживают родители при покупке гаджетов

Сегодня удивить кого-то наличием смартфона довольно сложно. Мобильные телефоны в руках современных детей оказываются едва ли с рождения. Большинство родителей с покупкой личного гаджета своему чаду задумываются о том, какие материалы будут качать их дети из Сети и как их обезопасить от запрещённого контента. Корреспондент «КП-Владивосток» решил выяснить, чего бояться родители при покупке телефона и как они решают возникающие сложности.

Мамина забота

Многие родители покупают своим детям первые смартфоны ещё в старшем детсадовском возрасте. Однако стоит помнить, что телефон для детей может стать как центром образования и общения, так и источником безудержных развлечений. В таком случае неопытный пользователь часто не контролирует баланс лицевого счёта, в результате чего при отсутствии денег дозвониться ребёнку уже невозможно. Но не всё так безнадёжно, в мире технологий есть сервисы способные помочь родителям.

«При покупке первого телефона мне было важно, чтобы я не только могла всегда связаться с ребёнком, проконтролировать его местонахождение, а также знать, что он смотрит в Сети. Подключили сим-карту зелёного цвета, потому что вся семья уже давно выбрала оператора, который славится самым быстрым Интернетом и хорошим покрытием. После активации номера я сразу же подключила бесплатную опцию «Моя семья», где можно общаться при любом балансе, который, кстати, можно контролировать, а также «защитить» от нежелательных подписок ребёнка. Радует, что он всегда может оставаться на связи со мной, а я уверенна в его безопасности», - делится Кристина Лисицына.

Глаза б не видели

Некоторые родители покупку первого смартфона своему ребёнку откладывают до школы. Взрослые уверены, что в возрасте 6-7 лет у детей уже должен быть гаджет с выходом в Интернет, который помогает в учёбе. Мечты о том, что чадо будет смотреть в Интернете интересные передачи, мультфильмы или читать отечественную классику – не всегда оправдываются. К сожалению, в сети в свободном доступе дети даже не специально сталкиваются с контентом для взрослых, запрещёнными видеороликами и многим другим.

«С раннего возраста мы решили не ограждать своего сына от гаджетов – всё-таки это цифровое будущее, с которым надо уметь обращаться. Начали с простого – включали мультики и различные видеоролики на телефоне. Но на многих популярных сайтах просмотр прерывает реклама, которую мы часто не успеваем остановить или переключить, а показывают там всякое, в большинстве то, что детям явно не нужно, например, реклама крепких напитков или азартных игр. Решить проблему помог сервис, в котором собран детский контент без всяких «сюрпризов». Теперь мы точно знаем, что, включив мультфильм на «МегаФон ТВ для детей», наш ребёнок не увидит рекламу кровавых онлайн-игр», - рассказывает Максим Гаврилов.

Ходячая энциклопедия

Всплеск приобретений смартфонов ежегодно наблюдается в конце мая и летом. Так родители хотят отблагодарить за хорошую учёбу своего ребёнка. Но ждать, что после этого сын или дочь начнёт ходить в библиотеку – не стоит. Но ведь можно совместить приятное с полезным.

«Как обычно на лето в школе был задан пугающий своим объёмом список литературы, который необходимо прочитать к началу следующего учебного года. Хочется, чтобы ребёнок отдохнул, а не бегал по библиотекам с книжками. Тем более на отдыхе он много времени проводит в телефоне, а про книги часто забывает. Электронные книги в этом плане гораздо удобнее, ее можно читать и в транспорте, и на отдыхе, и в любое свободное время. Не хочет читать – пусть слушает аудиокниги, это можно сделать в любом приложении, например, «ЛитРес» или MyBook, скачав его на смартфон ребенка. Мы же при оформлении сим-карты подключили услугу «МегаФон Книги». Всего за 7 рублей в день наш ученик может читать, а также слушать произведения школьной программы и не только», - рассказывает Наталья Новикова.

Как мы видим, без гаджетов представить современную жизнь уже невозможно. Но родителям, прежде чем купить смартфон или планшет своему чаду, необходимо задумываться не только о его досуге, но также о безопасности и полезных сервисах, позволяющих даже летом проводить время онлайн с пользой.