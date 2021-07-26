Сопка Бурачка «начнет жить»: уже в сентябре на возвышенности откроется видовая площадка

Новая видовая площадка на сопке Бурачка появится уже в сентябре 2021 года. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока.

В июне 2021 года начались работы по благоустройству общественного пространства на сопке Бурачка. К сентябрю планируется завершить первый этап стройки – бурение скалы для установки свай, на которых появится видовая площадка. Руководители проекта в эфире радио "Комсомольская правда - Владивосток" рассказали, что хотят полностью закончить работы к весне следующего года, дополнив смотровую площадку еще одним подъемом, а также обустроив здесь зону отдыха и детскую площадку.

Проектом по созданию видовой площадки на сопке Бурачка занимается Дирекция общественных пространств Владивостока и архитектурная студия «Bricks». Конечный вариант проекта появился после опроса жителей ближайших домов, а также на основе Интернет-голосования среди горожан в 2018 году. Основной боязнью владивостокцев стало то, что строительные работы могут навредить сопке, однако проектировщики отметили, что в их планы разрушение геологии сопки не входит:

Старую водонапорную башню решено сохранить, в будущем из нее сделают артобъект. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока.

«Владивосток – уникальный по географии и климату город, и сопка Бурачка – точка, которая может показать его с самой лучшей стороны. Самым важное для нас – сохранить сопку такой, какая она есть сейчас, приукрасив ее», – отметила архитектор студии «Bricks» Анна Шаповалова.

Сопка Бурачка – это монолитная скала, проще говоря, рабочие бурят один огромный камень. Для этого используют технику алмазного бурения: все-таки поднять на скалу технику невероятно тяжело, поэтому строители работают вручную, несмотря на порывы ветра на возвышенности. Такая технология применяется для бурения бетонных стен, и в случае с сопкой Бурачка только этот способ был самым подходящим. Однако и здесь не обошлось без трудностей для рабочих:

«При работах нам очень помог местный житель-дендролог, который многие годы высаживал деревья на сопке и следил за ними. Однажды, проводя работы, строители наткнулись на корни дерева. Тогда мы вместе с ним решали, что же делать дальше – как не навредить зелени, которая существует там сейчас» – поделилась Анна Шаповалова.

Строители бурят скважины при помощи особой технологии. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока.

Все элементы, которые используются в строительстве, сделаны из металла, настил – это металлическая сетка: более прочного материала для такого непростого объекта не найти. Так, пространство изменится и начнет «жить» к сентябрю: будет реализован первый этап – сделана основная видовая площадка и подъем к ней от водонапорной башни. Следующие этапы завершатся уже в будущем году, в более теплое время.

«Сейчас мы идем по графику – 10 свай в сутки. Чтобы завершить первый этап, мы должны вырубить 120 свай, второй этап – это еще 200 свай. Сваи нужны для того, чтобы установить настил и лестницы для видовых площадок», – дополнил руководитель Дирекции общественных пространств Владивостока Салават Галиев.

Все элементы и конструкции здесь выполнены из металла. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока.

Помимо видовой площадки и первого, крутого, подъема к ней, на сопке Бурачка будет также второй подъем, более пологий и зигзагообразный, ведущий к самому верху сопки. Еще у создателей есть одна идея-фикс – сделать из нерабочей водонапорной башни подъемник, который, словно лифт, будет без труда поднимать людей к верхней отметке. В дальнейшем из водонапорной башни хотят сделать арт-объект, привлекая к этому местных художников.

В планах у дирекции реализовать еще одну интересную концепцию - связать сопку Бурачка и Тунгусскую.

- У нас сейчас есть два объекта. Это сопка Бурачка и общественное пространство на Тунгусской, там где заканчивается лестница. Они "смотрят" друг на друга, именно поэтому мы делаем некий прострел, планируем разместить бинокли, чтобы люди, которые приходят на Тунгусскую, смотрели не только на город, но и на тех, кто сейчас находится на сопке Бурачка, и наоборот. Будет такая взаимосвязь, - добавил Салават Галиев.

Также на территории сопки расположат максимально возможное количество парковочных мест – 20. Остальным придется оставлять машины либо возле жилых домов поблизости, либо в районе рядом с самой сопкой. Подъехать к сопке можно будет со стороны улицы Окатовой. Однако рассматриваются также подъездный путь со стороны Школы №59.

Первую очередь сдадут в сентябре этого года, ну а полностью завершить объект планируют весной 2022 года. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока.

По словам руководителей проекта, торговые площадки на сопке устанавливать не планируют: возвышенность находится в жилом районе, где есть как продуктовые магазины, так и точки питания. Возможно у самой вершины появятся вендинговые автоматы. Однако здесь все может измениться, если у жителей возникнет такая потребность. Детская площадка появится уже в этом году вблизи водонапорной башни: пока что здесь установят только скамейки и полностью подготовят саму территорию, а на следующий год появятся качели, горки и прочие развлечения для детей.

Что касается освещения, то все фонари будут иметь точечную направленность и датчики времени. Время работы осветительных приборов будет согласовываться с жителями из ближних домов, поэтому вопросы со светом в окна соседствующих с сопкой домов решены.

Салават Галиев также рассказал, что строительство второй очереди может начаться уже в октябре-ноябре этого года, а полностью работы планируют закончить к весне 2022 года.