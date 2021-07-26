Эвакуировали больше 500 человек: в высотке Владивостока случился пожар

Специалисты быстро ликвидировали возгорание.

26 июля в административном здании в районе Второй речки во Владивостоке загорелся силовой кабель в щитовой на 18 этаже. Благодаря исправной системе оповещения все работники многоэтажки смогли вовремя покинуть место ЧП. Всего на свежий воздух эвакуировали больше 500 человек.

Тревожный вызов с административного здания на Енисейской, 23Д, поступил в 15:27. Спустя 7 минут к высотке приехали первые пожарные расчеты. К моменту прибытия специалистов огонь успел распространиться на 5 квадратных метров, в щитовой на предпоследнем этаже.

– В 15:34 огнеборцы локализовали возгорание, а в 16:10 ликвидировали открытое горение. В настоящее время ведется осмотр места происшествия и проливка конструкций, – прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Стоит отметить, что в многоэтажке располагается около 30 организаций, включая панорамный ресторан, фитнес-клуб, отель, офисы транспортных и строительных компаний. Из-за пожара оказалась перекрыта часть дороги, поэтому в считанные минуты собралась внушительная пробка.