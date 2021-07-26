«Жаль терять настоящего друга»: из жизни ушел Василий Веркеенко

Василий Иванович Веркеенко. Фото: Дума Артемовского городского округа

В Приморье ушел из жизни Василий Иванович Веркеенко, ему был 71 год, пишет Дума Артемовского городского округа. Коллеги пишут, что его всегда отличали искреннее внимание к людям, огромная трудоспособность, глубокое знание своего дела и большой жизненный оптимизм.

За свою жизнь Василий Иванович успел пройти большой трудовой путь. Он был офицером в советской армии, служил в Вооруженных силах РФ в Приморском крае. С 1989 года трудился на заводе стройматериалов и деталей «СМИД», был начальником строительного кооператива ОАО «Монолит». С 1995 года Василий Веркеенко занимал пост заместителя генерального директора ООО «Технохолдинг Сумотори»

Также Василий Иванович был депутатом Думы Артемовского городского округа шестого и седьмого созывов, занимался вопросами социально-экономического развития. Коллеги относились к нему с большим уважением.

Василия Ивановича знают не только как депутата и заместителя генерального директора «Сумотори», но и как основателя целой династии. Его сын Сергей сейчас возглавляет группу компаний «Сумотори». А другой сын Виталий, основатель «Сумотори» и ТРК «Приморское кольцо», с декабря 2017 года по октябрь 2018 года руководил Владивостоком.

«Василий воспитал достойного сына», «Человек глубоко порядочный, искренний, правдивый, активный... Как жаль терять настоящего друга, таких мало... Искренние соболезнования семье, Виталию Васильевичу, который всегда заботился о своем отце», – пишут жители Приморья.