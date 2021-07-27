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Владивосток27 июля 2021 7:18

«Как дела у вашего попрыгунчика?»: в Приморье чиновница протащила под малолитражкой шестилетнего мальчика

Родители пострадавшего ребенка теперь переживают, что его «сделают» виноватым
Дарья НАУМЕЦ
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Аня проплакала возле Максима два дня

Аня проплакала возле Максима два дня

И вновь в центре внимания Фокино. Вечером в пятницу, 23 июля, местная жительница отъезжала задним ходом от дома по улице Усатого, 27, и не заметила гуляющего шестилетнего мальчика. Соседи видели, как все происходило, кричали с окон и балконов, но водительница не услышала предупреждений, а ребенок не успел среагировать. В результате он не просто попал под довольно низкий «Ниссан Марч», так машина еще и полностью проехала над ним. Очевидцы только и успели заметить, как травмированный ребенок выскочил уже из-под капота. В результате малыш оказался в больнице, а его мама теперь переживает, что виновница ДТП может избежать наказания, потому что она – сотрудница администрации города.

Июльский жаркий вечер, восьмой час. Максим прихватил кусочек арбуза и вышел прогуляться из подъезда в типичный двор провинциального городка – без тротуаров, без специальных дорожных знаков для придомовой территории, которую пешеходы и автомобили делят интуитивно. И не успел мальчик ступить на придомовую дорогу, как припаркованная серая малолитражка дала задний ход. За рулем – сотрудница фокинской администрации, занимается в отделе образования детскими садиками и путевками.

То самое дерево, под которым сбили Максима

То самое дерево, под которым сбили Максима

Сразу после ДТП мама Максима, Аня, выскочила из дома и кинулась к сыну. Он вылез из-под машины прямо на ее глазах, весь в ранах. Соседи быстро среагировали – сразу позвонили в скорую помощь. Медики приехали и забрали ребенка в больницу. Там они с мамой пробыли до вторника, дома оказались только сегодня, 27 июля, на пятые сутки.

– Покой уже есть, с ребенком все хорошо, и слава Богу. Но мысли, что он худенький и ему повезло, что она не захватила его дном, не протащила дальше… Я два дня ревела от мысли – а если бы она его поймала машиной и протащила? Она бы его убила! Просто убила! – с трудом сдерживая эмоции, вспоминает первые минуты Анна.

Сразу после инцидента родители вызвали сотрудников Госавтоинспеции. Те приехали, собрали данные, пригласили в отделение. Сейчас Анна, которая, кстати, беременна вторым ребенком, должна собрать документы и привезти их, чтобы сотрудники ГАИ продолжили дело.

Мальчику повезло, что его не зацепило за машину и не протащило дальше

Мальчику повезло, что его не зацепило за машину и не протащило дальше

– Сейчас я с сыном и братом забираю все документы из госпиталя и еду в ГИБДД в Фокино, может, мне здесь дадут документы прочитать. И я буду все сама подавать, у меня никакие документы о состоянии ребенка не брали, – рассказывает Анна. – В ГИБДД опросили женщину и ее семью, только их сторону. И я не знаю, что она наговорила. ДПСник, который к нам приехал записать мои данные (он нас не расспрашивал), сказал: «Как дела у вашего попрыгунчика?» Я сильно переживаю, что она написала – он прыгнул сам. То есть их опросили, а нас вообще не опросили! Еще сейчас сделают, что он пьяный был!

В УМВД по Приморскому краю эту историю пока не прокомментировали.

Из больницы мальчика выписали во вторник

Из больницы мальчика выписали во вторник

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