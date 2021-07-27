Тигриные милости: Сказка из Приморья кормит и умывает котят прямо на камеру

Амурская тигрица с заботой относится к своим детенышам. Фото: скриншот с видео парка «Белый лев»

Видео, наполненное тигриными нежностями, опубликовали сотрудники парка «Белый лев» во Владивостоке. Они показали, как амурская тигрица Сказка воспитывает своих котят, а также рассказали, как мамы-кошки воспитывают питомцев в дикой природе.

Сказка тяжело дышит из-за духоты, но это не мешает ей исполнять свои родительские обязанности – кормить детенышей молоком и тщательно вылизывать их. Иногда она включает строгую мать и прикусывает котят, и при этом издает ласковые звуки, в ответ тигрята фыркают и ворчат.

Для работников парка не составляет труда поделиться с подписчиками мимимишными кадрами, ведь Сказка доверяет людям. Камера оказывается настолько близко от кошачьих носов, что мы можем услышать, как тигрица обнюхивает объектив.

По словам сотрудников «Белого льва», тигрицы это очень заботливые и самоотверженные мамы, которые в дикой природе делают все сами, ведь папы не принимают участия в воспитании семейства. Поэтому родительницы вынуждены успевать охотиться и заботиться о котятах, несмотря ни на что.

– Только представьте: обходить огромные территории в поисках пищи и иногда возвращаться домой с пустым желудком. А дома ждут и плачут малыши. Ради них тигрица поднимается и идет на поиски снова, даже если сил совсем не осталось, – рассказали в парке.

А вот Сказке повезло – ей не нужно беспокоиться об обеде. Лежи себе, корми да вылизывай малышей. Да и папа-тигр рядом, с ним можно встретиться и провести время вместе. Таких сантиментов в дикой природе быть не может.

Кстати, в будущем тигрят познакомят с их папой Тайганом. Это совсем не опасно, так как он не проявляет агрессию к малышам. Ведь, говорят специалисты, огромный амурский тигр сам побаивается котят.

Приморцы с удовольствием посмотрели видео и восхитились внимательной мамой.

«Спасибо! За встречи с вашими подопечными. Смотреть можно сотни раз и всегда восхищаться малышами и супер мамой!» «Какая прелесть мамочка с детками», «Такие милашки. Мама очень заботливая», «Как хочется потискать малышей!» – написали жители края.

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