Светланскую перекрыли. Что происходит в центре Владивостока

Перекресток перекрыли Фото: Сергей БАЛАНОВ

Все, большой ремонт начался. На центральной улице Владивостока, под перекрестком Светланской и Уборевича, меняют теплотрассу. Как и обещали, утром в пятницу, 30 июля, дорожники развесили предупреждающие знаки, а в 9:00 перекрыли главную городскую улицу. Корреспондент "КП" наблюдал, как это происходило.

Пешеходам ремонт почти не помешал Фото: Сергей БАЛАНОВ

Точнее, перекрыли ее чуть позже, еще минут 40 по перекрестку ездили машины. Но наряд ГИБДД помог дорожникам остановить движение. При этом на ближайших перекрестках, на которых можно повернуть в объезд, появились не только знаки, но и пластиковые ограждения.

Предупреждающие знаки Фото: Сергей БАЛАНОВ

Но многие все равно не поверили, объезжали их и ехали к месту перекрытия, чтобы своими глазами убедиться - проезда нет. А после разворачивались через сплошную. Тем временем, на самом перекрестке натянули сигнальные ленты, так что пешеходам тоже приходится делать небольшой крюк. К счастью, совсем небольшой.

Некоторые не верят знакам, а потом разворачиваются Фото: Сергей БАЛАНОВ

А вот автобусы изменили маршруты и теперь ходят через Суханова-Уборевича.

На месте дежурят полицейские Фото: Сергей БАЛАНОВ

Пока больших пробок из-за перекрытия не видно. Со стороны Луговой машины заранее поворачивают на Пушкинскую или Лазо, и заторов нет совсем. А вот в центре пробка есть, ведь теперь весь транспорт поворачивает на Океанский проспект. На центральном перекрестке - затор.

Пробка в центре Фото: Сергей БАЛАНОВ

Продлится все это счастье до 15 августа, или раньше, если ремонтники поторопятся.