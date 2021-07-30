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Владивосток30 июля 2021 3:45

Светланскую перекрыли. Что происходит в центре Владивостока

Несмотря на несколько недель предупреждений, для многих большой ремонт стал сюрпризом
Сергей БАЛАНОВСергей БАЛАНОВ
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Перекресток перекрыли

Перекресток перекрыли

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Все, большой ремонт начался. На центральной улице Владивостока, под перекрестком Светланской и Уборевича, меняют теплотрассу. Как и обещали, утром в пятницу, 30 июля, дорожники развесили предупреждающие знаки, а в 9:00 перекрыли главную городскую улицу. Корреспондент "КП" наблюдал, как это происходило.

Пешеходам ремонт почти не помешал

Пешеходам ремонт почти не помешал

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Точнее, перекрыли ее чуть позже, еще минут 40 по перекрестку ездили машины. Но наряд ГИБДД помог дорожникам остановить движение. При этом на ближайших перекрестках, на которых можно повернуть в объезд, появились не только знаки, но и пластиковые ограждения.

Предупреждающие знаки

Предупреждающие знаки

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Но многие все равно не поверили, объезжали их и ехали к месту перекрытия, чтобы своими глазами убедиться - проезда нет. А после разворачивались через сплошную. Тем временем, на самом перекрестке натянули сигнальные ленты, так что пешеходам тоже приходится делать небольшой крюк. К счастью, совсем небольшой.

Некоторые не верят знакам, а потом разворачиваются

Некоторые не верят знакам, а потом разворачиваются

Фото: Сергей БАЛАНОВ

А вот автобусы изменили маршруты и теперь ходят через Суханова-Уборевича.

На месте дежурят полицейские

На месте дежурят полицейские

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Пока больших пробок из-за перекрытия не видно. Со стороны Луговой машины заранее поворачивают на Пушкинскую или Лазо, и заторов нет совсем. А вот в центре пробка есть, ведь теперь весь транспорт поворачивает на Океанский проспект. На центральном перекрестке - затор.

Пробка в центре

Пробка в центре

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Продлится все это счастье до 15 августа, или раньше, если ремонтники поторопятся.

Перекресток Уборевича-Светланская

Перекресток Уборевича-Светланская

Фото: Сергей БАЛАНОВ

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