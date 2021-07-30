Пляжи Приморья попали в список Forbes

Какие же места выбрало ведущее деловое издание мира? Фото: Сергей БАЛАНОВ

Альтернативу туристическому югу для отдыха россиянам представило ведущее деловое издание в мире. Совместно с краевым Туристско-информационным центром журнал Forbes составил рейтинг лучших пляжей Приморья.

Ливадия – 170 километров от Владивостока

В Ливадии в Находке чистая и прозрачная вода, песочный и просторный пляж, который расположен между морем и озером. Здесь много баз отдыха, кафе и развлечений, например, можно полетать на гидросамолете или заняться водными видами спорта.

Ливадия. Фото: Правительство Приморского края

Бухта Триозерье – 220 километров от Владивостока

На берегу бухты расположены три небольших озера, окруженные зелеными сопками. Вода здесь прозрачная, даже дно можно разглядеть. Песок на пляже мелкий и золотистый. Но ехать в Партизанский район лучше на проходимом внедорожнике.

Визитная карточка Триозерья – остров-скала Крейсер; а в трех километрах от этого места есть еще одна красивая бухта с песчаными пляжами – Окуневая.

Бухта Триозерье. Фото: Антон Блохин

Бухта Ежовая – 390 километров от Владивостока

Для поездки в Ежовую бухту в Лазовском районе нужен крепкий автомобиль. Купаться в этом месте лучше в специальной обуви, здесь сохранилась большая популяция морских ежей. Зато вода в этой бухте имеет красивый бирюзовый цвет.

Бухта Ежовая. Фото: Правительство Приморского края

Бухта Петрова – 320 километров от Владивостока

Бухту Петрова – одна из самых красивых в Приморье, она находится в охраняемой зоне Лазовского заповедника, и сюда нужно заказывать пропуск у администрации. Остановиться можно на территории кемпинга с летним душем и возможностью подзарядки телефонов. Еще можно арендовать коттедж, но делать это надо минимум за 2-3 недели.

В бухте Петрова расположился одноименный остров, который привлекает туристов разнообразной флорой и фауной, а также таинственной атмосферой. Об этом месте слагают легенды.

Бухта Петрова. Фото: Вадим Блохин, instagram.com/vadim.kingsly

Бухта Астафьева – 220 километров от Владивостока

Живописная бухта Астафьева находится на полуострове Гамова в Хасанском районе. Это один из лучших пляжей на юге Приморья, море здесь спокойное и теплое. Бухта находится на территории Дальневосточного морского заповедника, к пляжу нельзя подъезжать на машинах. Здесь запрещено ставить палатки и разводить костры. Рядом есть новый глэмпинг с минимальным набором удобств, но потрясающим видом из сферообразных палаток.

Бухта Астафьева. Фото: Антон Блохин

Стеклянный пляж – 28 километров от Владивостока

Легендарная бухта Стеклянная находится всего в 25 минутах езды от Владивостока. Ее берег усыпан отполированными морем кусочками цветного стекла, которые в воду сбрасывал бывший завод по производству стеклянных и фарфоровых изделий.

Стеклянный пляж. Фото: Сергей Баланов

Шамора (бухта Лазурная) – 31 километр от Владивостока

Шамора – пожалуй, самый известный пляж Приморья, он расположен близко к Владивостоку, здесь налажена инфраструктура, и он тянется на целых три километра. В этом месте много разнообразных кафе.

Шамора (бухта Лазурная). Фото: Сергей Баланов

Коса Назимова – 270 километров от Владивостока

Узкая песчаная коса Назимова в Хасанском районе уходит в море на пять километров. На косе достаточно баз отдыха, но беда с продуктовыми магазинами. Сюда приезжают загорать, купаться и рыбачить.

Коса Назимова. Фото: Сергей Баланов

Бухта Пограничная – 29 километров от Владивостока

Эта бухта расположена на острове Попова, поэтому добраться сюда можно только по воде. Здешний пляж радует бирюзовым цветом воды и белоснежным песком. Бухта богата морепродуктами, которые предлагают попробовать в местных кафе. Проблем с инфраструктурой на острове нет: сюда можно приехать на несколько дней и остановиться на одной из баз отдыха.

Бухта Пограничная. Фото: Правительство Приморского края

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