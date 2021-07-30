Все псы попадают в... Во Владивостоке начинается отлов бездомных собак в новый питомник

В новом питомнике уже есть постояльцы. Фото: Евгений Кулешов

Бездомных собак во Владивостоке наконец-то будут отлавливать, лечить, чипировать и стерилизовать. Этим займется недавно созданный фонд «Друг Рич», во главе которого, как выяснила «Комсомолка», стоят молодые энтузиасты. Сейчас они получили разовый заказ от администрации города на отлов 80 животных, но и чиновники, и другие зоозащитники надеются на то, что лед тронулся, и многолетнюю проблему действительно удастся решить.

Напомним, вопрос безнадзорных собак во Владивостоке – это многолетняя боль. С 2015 года город провел 18 аукционов на отлов и содержание животных, но ни одна компания не стала в них участвовать. Город искал подрядчиков и деньги, прокуратура выносила различные предписания, число безнадзорных животных продолжало расти. Причем, случаи реального нападения собак на людей в приморской столице не редки, в том числе и на детей.

В случае с фондом «Друг Рич» поступили не стандартно. Администрация города выделила 600 тысяч на разовый заказ - отлов 80-ти бездомных собак и их стерилизацию, с расчетом на то, что в будущем фонд сможет принять участие и в официальных аукционах. Тем более что у фонда с недавних пор есть свой питомник в пригороде Владивостока, который выглядит очень даже неплохо.

Питомник рассчитан на 88 мест. Фото: Евгений Кулешов

Питомник рассчитан на 88 мест, и тут уже есть первые постояльцы. Каждая собака живет в приюте по расписанию: животные не только сидят в вольерах, где их кормят, но и выходят на прогулку на специально оборудованную спортивную площадку. Но главное, в питомнике есть специальный медицинский корпус. Здесь собак стерилизуют, ставят прививки, если надо – лечат, чтобы потом выпустить обратно с биркой на ухе, на которой указана вся информация о животном.

В итоге, если работу удастся наладить, по Владивостоку если и будут бегать беспризорные собаки, то только с бирками на ушах, что будет говорить о ее здоровье и безопасности. Особенно важно, что выпускать на волю будут только неагрессивных собак, подготовленных и адаптированных. В случае агрессии, закон предусматривает возможность усыпления, но этого бы хотелось избежать, в чем единогласны и волонтеры фонда, и чиновники. В целом же массовая работа по стерилизации безнадзорных животных должна быстро привести с снижению их численности во Владивостоке.

Собаки здесь не только в клетках сидят. Фото: Евгений Кулешов

Создателем питомника является Андрей Бабенко, о котором зоозащитники отзываются в целом позитивно. Андрей сам очень любит животных, в частности собак и призывает не бояться брать животных из приюта. Зоозащитники из других фондов вспоминают, что познакомились с Андреем, когда он искал, куда бы пристроить собаку, пока у него строится дом. Пристроил, стал опекуном, помогал другим фондам несколько лет кормами и наполнителями, а потом загорелся строительством собственного приюта. Сегодня Андрей Бабенко раздает комментарии под объективами телекамер, а зоозащитники желают ему побольше энтузиазма и чтобы все получилось.

Андрей Бабенко. Фото: Евгений Кулешов

Уже в ближайшие дни компания начнет отлов животных на улицах Владивостока. Сейчас в мэрии прорабатывают механизм, через который граждане смогут сообщать о беспризорных животных и вызывать отловщиков. О нем мы сообщим дополнительно.

А тем временем в мэрии планируют в следующем году построить муниципальный питомник и заняться уже массовым отловом и содержанием собак с улиц.

Мэр Владивостока Константин Шестаков тоже однажды взял собаку с улицы. Фото: Евгений Кулешов

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Глава города Константин Шестаков:

Мы сделали первые шаги по решению этой многолетней проблемы. Уже в ближайшее время с улиц города заберут и привезут в питомник 80 собак. Останавливаться на этом не планируем, мы в начале большого пути. Как человек, который сам взял собаку с улицы, хочу призвать жителей не бояться это делать. Все собаки прошли обследование и стерилизованы. Так хочется, чтобы они попали в семьи, а не обратно на улицу. Они могут вам стать настоящими друзьями.

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