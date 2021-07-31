Топ-10 фактов о главном маяке Владивостока, который стал объектом культурного наследия

Токаревский маяк на фоне Паллады Фото: Вадим ПОПОВ

Визитная карточка Владивостока, один из самых узнаваемых символов города, маяк на Токаревской кошке в июле этого года включили в список объектов культурного наследия Приморского края. Этот статус предполагает установление особой защитной зоны, в ее пределах запрещены строительство капитальных объектов и их реконструкция, связанная с изменением высоты и площади. Поскольку Токаревский маяк расположен в границах населенного пункта, его защитная зона будет установлена на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника.

Да, новый статус вряд ли что-то изменит – маяк так и останется одной из самых посещаемых и фотографируемых достопримечательностей Владивостока. Но по случаю его присвоения «Комсомолка» решила напомнить 10 фактов о маяке, которые вы, возможно, не знали.

Теперь маяк - объект культурного наследия Фото: Вадим ПОПОВ

1. Токаревский маяк — один из старейших на Дальнем Востоке России. Его история начинается в 1876 году, когда был установлен светящийся знак. В 1910 году на восьмигранном фундаменте была поставлена круглая каменная белая башня маяка высотой 11,9 метров. Она сохранилась до настоящего времени в первозданном виде.

2. Токаревский маяк назван именем мыса, на котором он находится. А сам мыс назван в честь капитана корпуса флотских штурманов Михаила Яковлевича Токаревского (1809—1858), главного строителя знаменитого крейсера «Аврора».

3. Кошка — термин, означающий песчаную или каменистую отмель, косу. Говорят, появился он так: раньше на картах писали «коска», как маленькая коса, но со временем она превратилась в животное, именно из-за фонетического сходства. Токаревская кошка — рукотворная. Ее длина — почти 800 метров. Она состоит из двух частей. Первая широкая с площадкой для автомобилей и 85-метровой мачтой электропередачи в конце. Вторая часть — «пешеходная», во время прилива исчезающая под водой.

4. В 1913 году из Франции был доставлен светооптический аппарат 4 разряда с конструкцией под фонарь от компании «Barbier Cº Fenestre Construrs». Это оборудование работает и сейчас.

5. Маяк на собственные средства построил самый богатый человек дореволюционного Владивостока — Отто Вильгельм Линдхольм. Есть даже версия, что таким образом он воплотил в реальность свои детские мечты.

6. Для обслуживания маяка у основания косы был установлен маячный городок — два одноквартирных жилых дома для смотрителя и служителей маяка, баня, сарай. Городок до сих пор существует, огорожен забором с надписью «Собственность Гидрографической службы ТОФ ВМФ РФ».

7. Для прохода к маяку в начале 20 века был установлен деревянный мостик, сейчас от него остались только металлические скобы.

8. На стене башни маяка был повешен колокол, который предупреждал мореплавателей об опасности в плохих погодных условиях. В 1959 году он был упразднён как звукосигнальное средство, но оставлен в качестве реликвии при работающем наутофоне. В 1998 году при демонтаже наутофона сняли и колокол.

9. Зимой на Токаревской кошке можно увидеть заплывающих в акваторию Владивостока ларг.

10. Токаревский маяк — один из 12 маяков Приморского края, которые надо посетить для получения памятного символа «Маяк Приморья».

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