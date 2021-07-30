Выходить из тени не страшно: «Мой бизнес» в Приморье помогает опытным предпринимателям и тем, кто только собирается начать свое дело

Центр «Мой бизнес» Фото: Вадим ПОПОВ

Оформить ИП или стать самозанятым? Положены ли начинающим предпринимателям льготы и меры поддержки от государства? А тем, кто в бизнесе уже давно, но положение непростое? Эти и другие вопросы актуальны для всех, кто работает «на себя» или планирует заняться собственным бизнесом. О том, как центр поддержки предпринимательства (одно из подразделений центра «Мой бизнес»), бесплатно помогает владельцам малого и среднего бизнеса в Приморском крае – в интервью директора центра поддержки и по совместительству самозанятой Виктории Петровой.

КРЕПКОЕ ПЛЕЧО

- Что предприниматель получит, если начнет работать с вами?

- Начнем с того, мы оказываем государственную поддержку, то есть все наши услуги мы оказываем на безвозмездной основе. Просто для понимания – предприниматели платят налоги и, так сказать, происходит круговорот этих налогов в природе – они возвращаются вот такой государственной поддержкой. Государство пытается быть полезным для предпринимателей в такое непростое время. Соответственно, мы разрабатываем меры поддержки.

Виктория Петрова. Фото: из личного архива

- А чтобы получить вашу помощь я должен быть молодым предпринимателем, или с каким-то стажем уже и хотеть учиться и расширяться?

- Вообще мы работаем со всеми: и с потенциальными, и с молодыми, и с действующими, и с теми, кому сложно в нынешнее время. Главное условие - если это действующий бизнес, то он должен быть зарегистрирован на территории Приморского края. А если мы говорим о комплексных услугах, то предприниматель должен быть зарегистрирован более года назад. Он уже должен встать на ноги, четко понимать, что ему нужно, чтобы выбрать одну комплексную услугу из представленных на нашем сайте или у нас в офисе. Также мы работаем в рамках закона. Есть 209-ый федеральный закон, который четко регламентирует, что мы не имеем права оказывать поддержку следующим видам компаний: кредитные организации, страховые, те, которые занимаются игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых …

- Совсем недавно вы впервые начали предоставлять комплексные услуги. Вы могли бы, пожалуйста, рассказать, чем они отличаются от обычных услуг центра «Мой бизнес»?

- Комплексные услуги – несколько связанных между собой по смыслу услуг. Если раньше предпринимателю нужно было заходить в каждый раздел нашего сайта и подавать заявку, то сейчас мы так сгруппировали услуги, чтобы предпринимателю было удобно. Предположим, классификация гостиниц - услуга, которую мы оказываем с прошлого года – мы оказываем содействие, финансируем процедуру. А также предпринимателя нужно проконсультировать: как подготовиться, какие документы приготовить заранее, что сделать, чтобы получить наибольшее количество звезд. Также в комплексную услугу традиционно входит информирование о новых мерах государственной поддержки предпринимателей, что им в этом году еще доступно, что именно их виду деятельности подходит.

- А сколько комплексных услуг вы оказываете сейчас?

- На данный момент их больше десяти, если не ошибаюсь – 13, но мы расширяем спектр услуг. Поэтому рекомендуем предпринимателям почаще заходить на наш сайт в раздел «Развитие своего бизнеса» и следить за актуальной информацией Центра поддержки предпринимательства. Однако есть у нас другие подразделения – Центр поддержки экспорта, Региональный центр инжиниринга, там немножко другие условия, но услуг много. Так что не будем фокусироваться на цифрах.

- Какие именно услуги доступны приморским предпринимателям?

- Ежегодно мы помогаем компаниям пройти сертификацию. Она бывает разная - когда компания только получает сертификат, бывает процедура подтверждения сертификата, бывает ХАССП (система пищевой безопасности при производстве и продаже пищи - прим. ред.). В любом случае много специфики, очень много. Именно поэтому мы работаем с экспертами, профессионалами, которые проконсультируют, а потом уже вам подскажут, по какому пути двигаться.

- То есть вы привлекаете практикующих профессионалов из определенной отрасли не из числа сотрудников центра «Мой бизнес»?

- Да, это обязательно практикующие эксперты с подтверждающими документами, с опытом работы – положительным, то есть это аккредитованные организации. Предположим, классификация гостиниц, о которой я уже говорила ранее. В прошлом году нам помогал Приморский центр сертификации помогал нашим предпринимателям пройти процедуру и получить эти заветные звезды. В этом году мы продолжаем с ними сотрудничать.

А КАК ЖЕ САМОЗАНЯТЫЕ?

- Вы оказываете комплексные услуги компаниям, которые работают меньше года, или самозанятым?

- Нет, для самозанятых есть отдельно разработанные программы. Также для тех ИП и ООО, которые работают меньше года - есть и специальные обучающие мероприятия, и консультации экспертов. То есть здесь они в обиде не останутся, но чуть-чуть подрастут и у них будет возможность получать поддержку дальше.

- А какие именно консультации могут получить самозанятые приморцы или компании, которые пока только в начале пути?

- Потенциальный предприниматель, ещё физлицо, может обратиться к нам, чтобы принять решение - будет он самозанятым или всё-таки ему нужны в штате люди и для этого он должен зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Кроме того, он посоветуется с нашим экспертом, подходит ли его вид деятельности именно к этой системе налогообложения. Далее, предположим, у него есть вопросы по тому, как продвигать свои услуги. И тут на помощь приходят наши эксперты: помогают с информационным сопровождением и вездесущими социальными сетями, и с таргетированной рекламой…

Кстати, забегая вперёд, мы будем запускать именно для самозанятых такую услугу, как содействие в продвижении. Будет финансироваться часть таргетированной рекламы, ее настройка и консультация с экспертом.

Также осенью по одной линии у нас будет наставничество для всех самозанятых, по другой - у нас в планах мероприятие для самозанятых в бьюти-сфере. Хотим привезти сюда федерального спикера, который довольно-таки известен.

Свою продукцию же самозанятые могут реализовывать на ярмарках - «Сделано в Приморье» и «Ярмарка Мастеров». ЯК, например, никогда мимо не прохожу, что-нибудь да приобрету.

- Кого?

- Пока будем держать в секрете, но я думаю, что как только нам удастся договорные отношения наши зафиксировать, мы обязательно с вами поделимся.

- Выдаете ли вы сертификаты о прохождении ваших мероприятий?

- В зависимости от программы. Есть, например, у нас федеральные программы, например, «Азбука предпринимателя», на которую, кстати и самозанятый может прийти. В течение 5 дней эксперты обучают слушателей, а потом они защищают свои проекты и на основе этого им выдают сертификат.

- Какая выгода сотрудникам центра «Мой бизнес» от мероприятий, которые вы проводите?

- Во-первых, это легализация предпринимательской деятельности. Люди понимают, что выходить в правовое поле не страшно, понимают, какие бонусы они могут получить. Я сама являюсь по совместительству самозанятой, плачу налоги параллельно, и я понимаю, почему это делаю. У меня есть возможность в будущем, например, взять кредит в нашей микрокредитной компании по очень низкой процентной ставке. Дешевле кредиты вы просто не возьмёте… Поэтому мы стараемся на всех мероприятиях рассказывать обо всех бонусах, которые ожидают приморцев, если они выйдут из тени.

БИЗНЕС ОДНОЙ КНОПКОЙ

- Возвращаясь к уже опытным бизнесменам, пожалуйста, расскажите подробнее о направлениях ваших комплексных услуг?

- У нас есть 3 комплексные услуги, связанные с сертификацией, есть классификация гостиниц, тренинг-школа для тех, кто хотел бы выйти на новый уровень в своем деле, расширить его или, наоборот, стагнация, тупик, ты не понимаешь, куда дальше двигаться. В таком случае мы работаем с экспертами, которые помогут проанализировать, в каком состоянии сейчас бизнес и предложить варианты развития. Также мы планируем запускать услугу, связанную с продвижением компании. Там будет несколько направлений: продвижение в интернете, в СМИ, брендирование… Еще помогаем с патентными исследованиями: предположим вы изобрели уникальную форму пряника и хотите ее запатентовать. Но сначала нужно пройти исследование - вдруг уже есть такая форма пряника, не говорю уже про название компании или логотипы.

-Тематика ваших услуг сейчас отличается от тех, что были раньше?

- Подобные услуги были, просто нужно было набирать их отдельно. Теперь можно одной кнопкой это сделать. Но в этом году из новинок – автоматизация бизнеса. Мы дадим прочувствовать настроенную версию Битрикса на 3 месяца. Наши эксперты помогут адаптировать под вашу деятельность эту систему учета клиентов, и мы оплатим пробный период, это и есть государственная поддержка. Практика показывает, что 99 % остаются все-таки с CRM-системами (от англ. Customer Relationship Management – программа для сохранения контактов и предпочтений клиентов– прим.ред.) Мир не стоит на месте, мы цифровизируемся.

- Допустим, я предприниматель, где мне найти список комплексных услуг? Нужно ли мне регистрироваться?

- Вы можете зайти на наш сайт mb.primorsky.ru, в разделе услуги найдете подраздел «Развитие своего дела», и зайдя в него вы сможете посмотреть, какие есть комплексные услуги. Также можно позвонить в мессенджер по номеру 8 908 972 65 00, где предпринимателя сориентируют. До конца года у каждого предпринимателя есть возможность воспользоваться только одной комплексной услугой в течение календарного года. Это связано с тем, что мы хотим охватить как можно больше бизнеса. Ведь у нас практически 80 тысяч предпринимателей зарегистрировано в Приморском крае.

Однако всегда можно дополнить комплексную услугу отдельными – на это ограничений нет.

ОЛИМПИЙСКАЯ СИСТЕМА

- Вы собираете людей в группы или не ждете, пока они наберутся, и работаете индивидуально?

- Если мы говорим про обучающие мероприятия, которые проходят в фиксированную дату, мы привозим тренера или этого самого федерального спикера, этого мистера Икс, тогда мы анонсируем мероприятие заранее, открываем набор и кто успел до начала мероприятия зарегистрироваться, мы всех приглашаем. Другой вариант взаимодействия - это услуга. По каждому направлению услуг у нас есть лимит, это связано с лимитами финансирования. Мы принимаем заявления до тех пор, пока лимит не будет выбран.

Тут олимпийская система: кто первый зарегистрировался, подтвердил свой статус, прошел прескоринг, пожалуйста – welcome. Прескоринг – это отбор предпринимателей по стоп-факторам: страховые, кредитные не пройдут. Проводим мы его по ИНН, который в заявке указывает предприниматель - вбиваем в систему и она нам показывает: всё О'кей, компания занимается правильным делом и нам подходит.

- И последний вопрос, вы ведете своих клиентов после окончания оказания услуг, интересуетесь, все ли получается у них?

- Вообще мы со всеми, кто открыт для взаимодействия, находимся всегда на связи. Делаем рассылку о наших мероприятиях, напоминаем о себе, приглашаем на круглые столы, семинары, мастер-классы… Есть компании, которые из года в год получают наши услуги, мы гордимся их успехами. Так как мы работаем с большим количеством бизнесов, индивидуально отследить каждого невозможно, но мы всегда открыты.

ОФИЦИАЛЬНО

Эти и другие меры поддержки доступны приморцам благодаря госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края», рассчитанной на 2020-2027 годы.