Выход рек из берегов, ливни и грозы: синоптики рассказали о погоде в Приморье на этой неделе

Всю неделю в Приморье будут идти кратковременные дожди, сопровождаемые грозами. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Приморье входит в период неустойчивой погоды. Жара постепенно уходит как с побережья, температуры воздуха стабилизируются до комфортной отметки. Но вместе с этим появляется новая угроза: тайфуны и атмосферные фронты со стороны Китая. Какой будет погода на этой неделе, рассказала главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова.

- С 28 августа по краю идут кратковременные ливневые дожди, сопровождаемые грозами, эта тенденция продолжится и на этой неделе. На побережье погода будет неустойчивой, каждый день возможны дожди: от небольших до умеренных. Конечно, все устали от жары, поэтому такая погода будет вполне комфортной для жителей края. Но не стоит забывать, что даже при такой погоде, загорая, можно получить ожог первой степени. Температура воздуха +25…+29 С° на побережье, температура воды +25…+27 С°, и она не будет понижаться.

По словам Марины Парфеновой, основную угрозу нашему краю несут вовсе не тайфуны.

- Пока тайфуны обходят нас стороной. Насколько мощным будет вихрь, зародившийся в океане на выходных, говорить пока сложно. Нас больше беспокоят атмосферные фронты со стороны Китая. Большая порция осадков уже выпала на территории Амурской области. Амур давно уже перевалил все отметки критических значений. Эти фронты косвенно задевают и наш край, когда они обостряются, дожди могут быть очень сильными. Сами осадки сейчас имеют пятнистый характер. Например, уровень воды в Барабашевке может за 10 минут достигнуть своего среднего значения, при этом другие реки края могут находится в состоянии упадка, напоминая даже больше ручьи. Весь этот неустойчивый характер погоды на этой неделе продиктован вовсе не тайфунами. Это влияние тех атмосферных фронтов, - уточнила Марина Парфенова.

Сейчас нет однозначного ответа на вопрос: «когда во Владивостоке ждать сильных ливней?». Пока синоптики могут констатировать факт, что каждый день в крае местами будут лить небольшие и умеренные дожди. Но в какой именно день будет пик этой активности, точно сказать нельзя, всему виной тот неоднородный характер погодных условий.

- Есть вероятность, что атмосферные фронты обострятся, тогда будет выпущено штормовое предупреждение, касающееся лишь определенных районов края. Все прогностические модели сейчас «штормят», каждые 10 минут появляется новая информация, которая разнится с предыдущей, - добавила Марина Парфенова.