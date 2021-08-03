Где смотреть на звезды: метеорный поток Персеиды жители Приморья могут наблюдать уже 11 августа

Метеорный поток будет максимально интенсивным в ночь на 13 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Августовский звездопад Персеиды украсит ночное небо уже на следующей неделе, в небе можно будет увидеть метеорный поток, который ежегодно появляется со стороны созвездия Персея, своего пика он достигнет в ночь с 12 на 13 августа, в это время его будет видно лучше всего, если позволит погода. Какого либо особого места для наблюдения за звездопадом нет, ведь данный поток метеоров виден практически во всех регионах Северного полушария Земли, но лучше всего искать место вдали от огней ночного города.

Метеорный поток будет максимально интенсивным в ночь на 13 августа, но во Владивостоке наблюдать звездное небо могут помешать иллюминация и задымленная атмосфера, к тому же середина августа обещает быть дождливой, но это не повод расстраиваться, как минимум для тех, у кого есть возможность уехать от моря хотя бы на 30 км. В этом году условия для наблюдения хорошие, свет луны не будет мешать разглядеть поток метеоров и чем темнее небо, чем меньше городских огней, тем лучше и проще проводить наблюдение за звездопадом.

- Есть такая особенность, что после полуночи количество метеоров увеличивается, так как поток метеоров летит против направления вращения земли, от этого увеличивается их скорость, а в следствие и яркость, - поделился наблюдением руководитель проекта PrimAstro Алексей Маткин.

Если же с погодой повезет, редакция «КП» предлагает свой топ-3 мест для наблюдения за ночным небом во Владивостоке:

Русский остров, площадка перед мысом Вятлина. Во время строительства кампуса ДВФУ здесь был мусорный полигон, но сейчас его рекультивировали, и получилась площадка с видом на море и мыс Вятлина. Отсюда же идет дорога на мыс Тобизина, так что наблюдение за звездами можно совместить с ночным походом. Но будьте осторожны – скалы.

Как добраться: на Русском острове едем до конца асфальта, разворачиваемся и через 500 метров, у мусорных контейнеров, поворот направо в лес. Держитесь правых поворотов, и через 200 метров вы на месте.

Уссурийский залив. В принципе, подойдет почти любая бухта Уссурийского залива, если повезет с погодой, кроме, пожалуй, Шаморы – там слишком светло. Можно поехать и на Щитовую, и на Стеклянуху. Лежать на берегу и ловить вспышки на небе. А на противоположном берегу будет светиться Большой Камень. Как добраться: по Шаморовской трассе – в любой понравившийся вам поворот к морю.

Третий форт. Площадка не самая доступная, дорогу к ней разведать стоит заранее днем. Зато отсюда и город как на ладони, и можно погулять по подземным галереям форта. Многие фотографы снимают отсюда владивостокские туманы, полнолуния и прочие красивые фото. В хорошую погоду можно попытаться поймать и звезды. Как добраться: старая фортовая дорога ведет на вершину сопки Попова с Дальхимпрома, другая – с поселка Щитовая.

Если не повезет с погодой, НАСА на своем сайте сообщили, что будут транслировать 11 августа в прямом эфире звездопад, посмотреть его можно будет на Фейсбуке.