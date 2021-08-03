Бывшего начальника УМВД по Камчатскому краю задержали за превышение должностных полномочий

Михаил Киселев. Фото: мвд.рф.

Бывший начальник УМВД России по Камчатскому краю Михаил Киселев задержан за превышение должностных полномочий. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, который сейчас находится с рабочей поездкой в Петропавловске-Камчатском.

Сообщается, что задержание высокопоставленного полицейского произошло в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий. Подробности дела пока не раскрываются, известно лишь, что задержание происходило в Москве.

«Когда стала поступать информация о злоупотреблениях по службе с его стороны, руководством МВД России было принято решение об увольнении. Сегодня он задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы», - заявил министр.

Напомним, Михаил Киселев был уволен с должности начальника УМВД России по Камчатскому краю в июне 2021 года. Он занимал этот пост с лета 2018 года. Свою карьеру он начинал в 1984 году в отдельном батальоне патрульно-постовой службы милиции УВД Кунцевского райисполкома Москвы. В 1986-м назначен участковым инспектором в одном из отделений милиции Москвы, а в 1988-м стал старшим участковым инспектором. До назначения на Камчатку был заместителем начальника УВД по Юго-Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве.

Его предшественник Александр Сидоренко был арестован и осужден за злоупотребление полномочиями при строительстве халактырской базы авиационного отряда спецназначения.

Указом президента на должность начальника УМВД России по Камчатскому краю назначен Иван Кокухин. Ранее он возглавлял полицию в Забайкальском крае.