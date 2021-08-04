Губернатор Приморья показал класс на турнике с голым торсом

Олег Кожемяко 25 раз выполнил подъем с переворотом на перекладине

Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время рабочей поездки по Находкинскому городскому округу посетил одну из спортивных площадок. Да не просто посетил, а продемонстрировал рельефное тело и отличную физическую подготовку.

Глава региона в одних спортивных шортах 25 раз выполнил подъем с переворотом на перекладине. Видео он разместил в своем Инстаграм-аккаунте.

- Все, что осталось с Армии, - с улыбкой на лице заявил Олег Николаевич после завершения упражнений.

Он также познакомился с местным спортсменом-энтузиастом Анатолием Долецким и отметил его успехи.

- Интересный человек. Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, серьезно преуспел в воркауте, пропагандирует спорт, пишет стихи. А работает Анатолий пожарным. У него множество поклонников - ребят, занимающихся спортом. Вот отличный пример, когда активная жизненная позиция может мотивировать окружающих вести здоровый образ жизни, - отметил глава края.