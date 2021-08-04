Олег Кожемяко о ремонте дороги в Находку, приюте для бездомных животных и благоустройстве городского округа

Губернатор Приморья в эфире радио «Комсомольская правда - Владивосток» расскажет об итогах работы в Находкинском городском округе. Фото: primorsky.ru

Губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяко продолжает рабочую поездку по Находкинскому городскому округу.

Вчера и сегодня прошли встречи с горожанами и трудовыми коллективами, проинспектирован ряд объектов. Какие вопросы волнуют находкинцев, что обсуждали во время встреч, на каких ключевых моментах заострил внимание губернатор – об этом и многом другом расскажет Олег Кожемяко в прямом эфире.

Интервью с губернатором слушайте в 18:00 в эфире радио «Комсомольская правда - Владивосток» на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске, либо на сайте Radiokp.ru.