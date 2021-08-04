Как стать участником розыгрыша квартир и автомобилей после вакцинации в Приморье

Рассказываем, кто может стать участником розыгрыша сертификатов, и какие документы для этого понадобятся Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Среди жителей Приморского края, получивших прививку от коронавируса, разыграют 7 сетрификатов. 2 на покупку квартиры номиналом 3,8 миллиона рублей каждый, и пять на приобретение автомобиля номиналом в 1 миллион рублей каждый. Рассказываем, кто может стать участником розыгрыша, как стать участником и что для этого нужно сделать.

Кто может стать участником розыгрыша

К участию в конкурсе допускаются граждане России, постоянно проживающие на территории Приморского края. Нужно также иметь регистрацию по месту жительства на территории Приморья.

Естественно, необходимо пройти оба этапа иммунизации от COVID-19. В случае с вакциной "Спутник Лайт" речь идет об одной единственной прививке. Завершить иммунизацию необходимо до 15 сентября 2021 года. Все данные о вакцинации должны быть внесены в единый регистр.

Понадобится также регистрация на федеральном портале "Госуслуги" и я на региональном портале госуслуг Приморского края, где необходимо получить уникальный код участника жеребьевки. Но не спешите прямо сейчас вставать в цифровую очередь, ведь получить уникальный код жеребьевки можно только с 16 августа. Сама же выдача номеров пройдет до 20 сентября. Каждый вакцинированный может зарегистрироваться для участия в розыгрыше только один раз.

Какие данные необходимо будет заполнить

Участнику розыгрыша нужно будет указать ФИО, дату рождения, паспортные данные, номер мобильного телефона, ИНН, СНИЛС, адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания, даты проведения второго этапа вакцинации или только первого этапа для вакцины “Спутник Лайт”, наименования населенного пункта и медицинской организации, в которых проведена вакцинация.

Сам розыгрыш сертификатов пройдет 25 сентября в прямом эфире «Общественного телевидения Приморья».