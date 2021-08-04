Приморский «Диснейленд»: где и когда в крае появится парк аттракционов, рассказал Олег Кожемяко

Парк развлечений Фото: Иван ВИСЛОВ

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко уже второй день находится в рабочей поездке в Находке. Там, отвечая на вопросы сотрудников морского торгового порта, он сообщил, что крупный инвестор присматривает в крае место для строительства парка развлечений. По словам главы региона, уже 7 августа представители компании приедут во Владивосток.

Организация, которая собирается вложиться в современный парк аттракционов в Приморье, уже имеет опыт работы с парками развлечений. Именно они создавали уже полюбившийся туристам Сочи-парк.

Парк во Владивостоке станет первым местом отдыха подобного рода на Дальнем Востоке. Проект, как рассказал губернатор, обширный - площадь парка составит 40 гектаров. Построен он будет с нуля. По предварительной информации, это произойдет на острове Русском.

Региональное правительство уже предложило инвесторам вариант расположения парка в игорной зоне, но сейчас компания рассматривает возможность сделать парк неподалеку от океанариума.

- Они настроены этот вопрос решать. Я думаю, что в течение 2-3 лет решат. А мы со своей стороны предоставим все условия - и помещения, и землю. Проект высокозатратный, для бизнеса не совсем выгодный из-за сезонности. Надо смотреть, можно и муниципальным его сделать. Ничего сложного нет в этом, - сказал губернатор.