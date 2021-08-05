Под «надежным крылом»: пока инвалид лечился в психбольнице, органы опеки оставили его без благоустроенного жилья

Вместо однокомнатной квартиры в Угловом Дмитрию досталась «разбитая» гостинка в Заводском. Фото: Семен Сесекин.

Об истории Дмитрия Громова впервые люди услышали в группе artem.news.plus. Бывшая председатель общества инвалидов обратилась за помощью к юристам по делу Дмитрия. На ее просьбу откликнулась Оксана В. Она же, в свою очередь, и написала в паблик о парне. В процессе изучения документов, юрист рассказала, что у парня была однокомнатная квартира в Угловом, затем органы опеки продали ее, взамен купив парню маленькую «разбитую» гостинку в поселке Заводском.

Инвалид, живущий на пенсию, оказался в ужасных условиях. Он жил в реабилитационных центрах, каким-то образом, расходовал свою пенсию и ему удавалось сводить концы с концами. Во время последней встречи Оксаны с Дмитрием, в тот день, когда был опубликован первый пост с просьбой помочь инвалиду (22 июля 2021 года), парень сказал, что ему больше негде жить. Из пункта временного пребывания, где он находился до этого, его выгнали. Дмитрий попытался обратиться за помощью к своему биологическому отцу, но тот отказал сыну в ночлеге и какой либо поддержке.

- Парень настойчиво писал и звонил, просил его каким-то образом устроить на ночь, люди оказали ему поддержку, на ночь он был устроен, но эта ситуация не давала мне покоя, так как я понимала, что люди оставят его ночевать на одну ночь, а на следующее утро парень столкнется с той же проблемой, - сообщает корреспонденту КП Юрист Оксана В.

До того, как умерла мать Дмитрия, он жил с ней в поселке Угловом, у них была однокомнатная квартира. Мама умерла, когда ему было 22 года, затем начались сделки по приватизации квартиры и оформление опеки над ним. По документам отслеживается помещение Дмитрия в психиатрическую больницу и продажа объекта недвижимости опекуном и приобретение той самой разрушенной гостинки.

Сейчас волонтеры собирают деньги, чтобы привести единственное жилье инвалида в порядок.

Оксана помогла подать Дмитрию заявление на снятие огромных сумм задолженности. Но, к сожалению, судя по документам, изученными юристом, департамент здравоохранения Приморского края подавал документы в суд на опекуна о взыскании ущерба, причиненного Дмитрию и в том числе подавал исковые требования о том, чтобы признать сделку недействительной. Но, в последствие, при рассмотрении гражданского дела, департамент отказался от исковых требований в части признания сделки недействительной.

- Как известно, по существующему законодательству повторная подача иска по тем же основаниям невозможна. То есть, возможности вернуть квартиру у парня уже, к сожалению, нет, - поделилась юрист.

Неравнодушные жители города Артема начали предлагать свою помощь инвалиду. Волонтеры начали сбор средств на ремонт развалившегося жилья, что досталось Дмитрию. На данный момент удалось собрать 23 тысячи рублей, поставить новый замок на дверь, а так же купить летние вещи. Люди звонили из магазинов, предлагали помощь в виде обоев, штукатурки, кто-то предложил металлическую дверь, кто-то пластиковое окно, кто-то предметы мебели и быта. В настоящий момент Дмитрий находится в пункте временного прибывания. Ему больше некуда идти, кроме как в квартиру, где сейчас проходит ремонт, но, конечно, его мечта это вернуть его жилье, которое первоначально было у него продано. Дело в том, что квартира находится в районе, где он прожил всю жизнь. Это его воспоминания, ему там все знакомы, ему там комфортно, но насколько это будет реально – это уже покажет время.

Семен Сесекин (слева) и Дмитрий (справа).

Прокуратура установила, что в отношении должностного лица органа опеки и попечительства, а также трех ее подельников, в апреле 2021 года вступил в законную силу приговор Артемовского городского суда. Редакция КП так же связалась с Семеном Сесекиным – депутатом думы Артемовского городского округа, который помогает Дмитрию и ведет сбор денежных средств. Депутат сообщает, что на данный момент ведется уголовное дело по возвращению недвижимости инвалиду. Прокурор города Греченовский Павел взял на особый контроль его дальнейшее расследование.

- Этот опекун и его поделбники не только с Дмитрием, со многими людьми провернули дела. Продавали квартиры и покупали разваленные комнаты в общежитиях, маленькие квартирки. Дмитрию досталась комната в Заводском. И все это происходило, пока Дмитрий лечился в психбольнице, - поделился с корреспондентом Семен Юрьевчи.

Сейчас Дмитрию 32 года, он страдает психическим заболеванием, он инвалид и, не смотря на свой возраст, нуждается в помощи. Он не в состоянии самостоятельно решить какие-либо собственные проблемы, даже при том, что его дееспособность восстановлена. Принятие судом восстановления дееспособности Дмитрия играет ему на руку хотя бы в том, что он теперь самостоятельно может принимать решения без опекунов и прочих лиц, которые пытаются в чем-то обмануть парня.