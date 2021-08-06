«Организм отказался бороться»: в Приморье от коронавируса умерла известная телеведущая Елена Богданова

Елена скончалась от последствий коронавируса. Фото: www.instagtam.com/vestiprim.

Известная в Приморье теле- и радиоведущая Елена Богданова умерла после перенесенной коронавирусной инфекции, ей было всего 43 года. Елену знают как настоящего профессионала своего дела, жизнерадостного и целеустремленного человека, всегда готового прийти на помощь. Открытая и остроумная с фирменной улыбкой – именно такой ведущую запомнили многие телезрители. «КП-Владивосток» пообщалась с близкой подругой журналистки и узнала, что же предшествовало трагедии.

Несколько недель назад, почувствовав себя плохо, Елена обратилась в поликлинику, думала, у нее обычная простуда. Лор сделал снимки, диагностировал гайморит и назначил лечение, но антибиотики не помогали, а температура неделю не опускалась ниже 39. Елена вызвала скорую и оказалась в больнице, там сделали тест на коронавирус, результат – положительный. Прививки от COVID-19 у пациентки не было. На протяжении недели состояние журналистки было стабильно тяжелым, затем – резкое ухудшение и инсульт. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

– Хронических заболеваний у Лены не было, но она два раза в течение нескольких лет переболела пневмонией, и тяжело переносила простуду. Она всегда трепетно относилась к своему здоровью, но здесь неправильно оценили ситуацию. Организм отказался бороться, не знаю почему, – рассказала корреспонденту «КП» Татьяна Бережная, близкая подруга Елены.

Коронавирусом болеет и мама Елены, но уже идет на поправку – врачи дают положительные прогнозы.

Родственники и близкие занимаются организацией похорон, о дате прощания станет известно позже. Татьяна Бережная опубликовала в своем инстаграме пост о сборе средств на все ритуальные мероприятия.

– Все отмечают, что Лена очень добрая, всепрощающий человек. Очень чуткая, тактична. Знаете, она всегда говорила: «У меня такое глупое желание сделать всех вокруг счастливыми», – поделилась воспоминаниями о подруге Татьяна.

Отметим, за плечами Елены большой журналистский опыт. Долгое время Елена Богданова была лицом телепрограммы «Вести:Приморье». Также несколько лет она работала в качестве ведущей на Приморском радио. В прошлом году стала редактором сайта «Российской газеты». По словам коллег, ее активность и жизнерадостность стали для многих примером. Но к сожалению, жизнь талантливого человека оборвалась крайне неожиданно для всех.

Редакция «Комсомольской правды» выражает искренние соболезнования родным и близким Елены Богдановой.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14