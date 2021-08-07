КХЛ запретила «Адмиралу» регистрировать новых хоккеистов, пока клуб не погасит долги

Клубу необходимо погасить долг в размере 15,2 млн рублей. фото: hcadmiral.ru

Континентальная хоккейная лига запретила «Адмиралу» регистрировать новых хоккеистов из-за того, что клуб до сих пор не погасил свои долги перед игроками и тренерами за сезон 2017/2018.

Известно, что клуб выплатил задолженность в размере 48,8 млн рублей. На сегодняшний день остается непогашенным долг перед одним тренером и четырьмя хоккеистами в размере 15,2 млн рублей. Так как клуб не исполнил свои обязательства в срок до 31 июля 2021 года, руководство лиги ввело запрет на регистрацию клубом новых игроков.

«В пятницу, 6 августа, президент КХЛ Алексей Морозов провел телефонный разговор с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко по данному вопросу. В ближайшее время руководство Лиги встретится с представителями клуба для выработки решения по выплате оставшейся задолженности», - сообщает пресс-служба КХЛ.

Как только задолженность будет погашена, запрет будет снят.

Напомним, первая игра в сезоне 2021/2022 у команды «Адмирал» должна состояться 2 сентября в Москве, соперником команды станет «Спартак», ну а первая домашняя игра состоится 14 сентября - команда будет принимать московское «Динамо».