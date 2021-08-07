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Владивосток7 августа 2021 6:26

Дети кричат от страха: Находку затопили дожди, машины в воде, местами отключают свет

Проливные дожди, затопленные улицы, бегущие по лужам босиком люди. Что сейчас происходит в Находке
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Проливные дожди затопили Находку

Проливные дожди затопили Находку

Сегодня, 7 августа, на Находку обрушились проливные дожди с грозами. Отдельные участки дорог оказались подтоплены. Жители города сообщают о веерном отключении электроэнергии.

Дети кричат от страха, Находку топит

Обострение фронтальных разделов над Приморьем первым делом задело Находку. Здесь из-за проливных дождей оказались подтоплены автомобильные дороги. ТАк дорога в районе ТЦ "Мега" сейчас напоминает вышедшую из берегов реку.

Люди бегут босиком по затопленным улицам

Читатели "Комсомольской правды" сообщают о веерных отключениях электричества в Находке. Причем отсутствует свет не только в жилых домах, но и в некторых торговых центрах.

Дороги Находки затоплены, часть домов осталась без света

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