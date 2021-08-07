Дети кричат от страха: Находку затопили дожди, машины в воде, местами отключают свет

Проливные дожди затопили Находку

Сегодня, 7 августа, на Находку обрушились проливные дожди с грозами. Отдельные участки дорог оказались подтоплены. Жители города сообщают о веерном отключении электроэнергии.

Обострение фронтальных разделов над Приморьем первым делом задело Находку. Здесь из-за проливных дождей оказались подтоплены автомобильные дороги. ТАк дорога в районе ТЦ "Мега" сейчас напоминает вышедшую из берегов реку.

Читатели "Комсомольской правды" сообщают о веерных отключениях электричества в Находке. Причем отсутствует свет не только в жилых домах, но и в некторых торговых центрах.

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