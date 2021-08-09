Похолодание до +7С° и засуха на реках: какой будет погода в Приморье на этой неделе

Из-за изнуряющей жары русловые запасы рек Приморья истощились на 25-40%, дачники всерьез опасаются за свой урожай Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики в очередной раз изменили прогноз по неблагоприятным погодным условиям. Проливные дожди 9 и 10 августа отменяются, но им на смену придет резкое похолодание в отдельных районах края. Как сильно изменится погода в Приморье на этой неделе, рассказала главный редактор портала "Примпогода" Марина Парфенова.

- Прогноз по проливным дождям отменился. Дело в том, что антициклон по-прежнему занимает прочные позиции над Сахалином и Приморским краем, тем самым блокируя выход на эти территории атмосферных фронтов, циклонов и тайфунов. Но его активность постепенно снижается, как и среднесуточная температура. Самое заметное понижение воздуха случится в ночь на четверг, 12 августа: в горных районах и на севере края столбики термометров опустятся до +7С°…+11С°, - заявила Марина Парфенова.

Она также уточнила, что каких-то резких погодных изменений на этой неделе ждать не приходится.

- Жара будет постепенно отступать, но и выпадения осадков также не планируется. Есть вероятность того, что в четверг во Владивостоке и в крае пройдет небольшой дождь. Дневная температура воздуха на побережье в течение этой недели будет находиться на уровне +23С°…+26С°. В континентальных районах Приморья воздух прогреется до +29С°, - сказала Марина Парфенова

Такой погодный застой при изнуряющей жаре и отсутствия осадков влияет на пожароопасную ситуацию в регионе. В некоторых муниципальных районах края уже введен особый режим.

- К сожалению, на этой неделе не прогнозируется выпадения достаточного количества осадков, чтобы как-то изменить пожароопасную ситуацию в лучшую сторону. Русловые запасы рек Приморья истощены на 25-40%, дачники переживают за урожай. Но прогноз пока неутешительный. Кроме того, прогноз директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда о том, что в этом году бархатный сезон закончится раньше, судя по всему, коснется и нашего края, - добавила Марина Парфенова.