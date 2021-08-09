«Подошел и сказал, на какие статьи я попал»: в Приморье полицейские на отдыхе подрались с разносчиком еды

Участники конфликта. Фото: instagram.com/david.tekhov

Обычный отдых в бухте Бойсмана Хасанского района обернулся потасовкой. 7 июля, субботнее утро – на часах пол-одиннадцатого, 17-летний Давид идет по пляжу и в громкоговоритель предлагает купить у него продукты. Это не понравилось людям, которые расслаблялись около одной из палаток. Слово за слово, и началась драка. Как рассказал позже сам молодой человек, вторая сторона конфликта – сотрудники полиции не при исполнении. «Комсомольская правда – Владивосток» попыталась разобраться в происшествии.

ПРОДУКТЫ И СИНЯКИ

– Я продаю продукты. Мы шли и, говоря в рупор, предлагали свою продукцию. У одной из палаток нас начали оскорблять, затыкать и посылать. Это не первый случайно, но именно эти люди были максимально неадекватны и агрессивны, – рассказывает «Комсомолке» участник конфликта Давид.

Молодой человек поинтересовался у трех мужчин и двух женщин, что же не так. По его словам, прилично выпившие отдыхающие вышли из палаток, стали махать руками и провоцировать на драку. Сам Давид ввязываться в конфликт не собирался, однако одна из двух женщин ударила молодого человека по лицу и схватила за шею.

– И все это сопровождала матами! В ответ на это я ничего не предпринял, так как это женщина, и я не могу поднять на нее руку, – описывает ситуацию Давид. – Но тут ее муж начал идти на меня и ударил лбом в лоб! После его действий, в состоянии страха и адреналина, я почувствовал опасность и в целях самообороны нанес удар в область лицевой кости. Все это было сделано не специально, а, повторюсь, в целях самообороны! После этого его жена опять несколько раз ударила меня по лицу!

Помимо удара от молодого человека, рассказывает сам парень, на лице у мужчины уже были следы другого конфликта – синяк под левым глазом.

Последствия нападения женщины на парня. Фото: instagram.com/david.tekhov

НЕПРОСТЫЕ ОТДЫХАЮЩИЕ

Загвоздка всей ситуации в том, что в этой компании отдыхали полицейские. На вопрос «КП» о том, откуда Давид это узнал, он заявил, что мужчина и женщина сами говорили об этом во время конфликта.

– Жена якобы потерпевшего и он сам несколько раз угрожали. После конфликта, примерно через час, он подошел и начал говорить, на какие статьи я попал и что мне будет, – делится молодой человек.

Разговор на камеру он не записал, говорит, было страшно, и он ничего не понимал.

Еще через некоторое время на пляж приехала полиция, на этот раз при исполнении. Вызвал наряд мужчина сам.

– Через несколько часов на место происшествия прибыли сотрудники полиции и опросили «потерпевших». Меня и моего друга просто-напросто забрали! Я настаивал на опросе очевидцев, чтобы они объяснили всю ситуацию, ведь все видели, что конфликт начал не я! Но сотрудники наотрез отказывались брать у них показания, – говорит парень. – А сейчас меня обвиняют по 112 статье УК РФ.

112-ая - это умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. По ней человеку может грозить до трех лет лишения свободы. И естественно, что Давид, который не считает себя виновным, не согласен с таким положением дел. Парень заявил, что обратился в полицию и написал заявление на женщину, сегодня, 9 августа, собирается написать заявление на мужчину.

По словам молодого человека, этот мужчина, который представился полицейским, и полез в драку. Фото: instagram.com/david.tekhov

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ

Уже после инцидента Давид записал несколько видео с очевидцами.

«Сегодня стали очевидцами ситуации просто из ряда вон… Взрослые люди набросились на двух парней. Что-то они не поделили. Когда мы подошли, женщина, предположительно супруга пострадавшего, кидалась с отборными матами на парня, всю шею Давиду разодрала, выдрала рупор», «Услышали крик за палаткой, завернули, нетрезвая компания агрессивно вела себя по отношению к двум ребятам. <…> Нам пришлось в эту ситуацию вмешаться, чтобы разнять. Благодаря нам успокоили компанию, которая агрессивно вела себя даже по отношению ко мне», «…Даже нас, очевидцев, не стали спрашивать. Сами порешали между собой, а ребенка увезли», – такие истории рассказывают очевидцы на кадрах, которые Давид выложил в сеть.

И все же разбираться в тонкостях истории будет непосредственно полиция. «Комсомолка» уже обратилась в ведомство за разъяснением.

– Проводится проверка, – коротко ответила представитель отдела информации и общественной связи УМВД России по Приморскому краю.

Наша редакция следить за развитием событий.

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