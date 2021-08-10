Думал, что медведь: камчатский депутат заявил, что случайно застрелил человека

Игорь Редькин. Фото: zaksobr.kamchatka.ru

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Игорь Редькин заявил, что случайно застрелил человека в поселке Озерновский. Подробности произошедшего стали известны после того, как представитель депутата Ольга Струченко распространила в СМИ заявление депутата.

«Второго августа произошла трагедия, невольным участником которой стал я – Редькин Игорь Владимирович. Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд», - говорится в заявлении, распространенном представителем депутата.

В Следственном комитете России по Камчатскому краю рассказали подробности уголовного дела, но комментировать заявление депутата отказались.

- По версии следствия, 2 августа в вечернее время на свалке в районе поселка Озерновский местному жителю причинено огнестрельное ранение. В результате 30-летний мужчина скончался в больнице. По данному факту уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. По подозрению в совершении преступления задержан 55-летний местный житель (Игорю Редькину как раз 55 лет – прим. ред.). В ближайшее время в его отношении будет решаться вопрос об избрании меры пресечения, - заявила старший помощник руководителя СУ СК России по Камчатскому краю Ольга Дружинина.

Погибшим оказался 30-летний житель поселка Озерновский Андрей Толстопятов. Судя по данным из социальных сетей, он был женат, его супруге 26 лет. Редакция «Комсомольской правды» приносит соболезнования семье и родственникам погибшего.

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